頂級裝備加持Bryton 盧紹軒乘新戰駒出戰環台賽
由台灣本土GPS碼錶品牌Bryton群利科技一手創立的Bryton Racing Team於今日宣布2023-2024賽季將和同樣來自台灣的車架品牌DARE Bikes合作，使用DARE Bikes的頂級全能碟煞車MA-AFO，以及三鐵計時車TSRf征戰各大賽場，DARE Bikes特別製作的靛藍色車隊版塗裝也在今天同步亮相。
記者廖聿偉/綜合報導
Bryton Racing Team成軍第三年，陣中包含近年戰績輝煌的盧紹軒、吳之皓，以及女子爬坡好手邱聖芯，今年更加入洪坤弘、陳建良兩位經驗豐富的戰將，隊員人數來到8人，新賽季除了將在台灣賽場奮戰之外，也將繼續挑戰日本職業聯盟J Pro Tour，此外也有機會在環台、環泰、亞錦賽等國際賽的中華隊名單中看見成員的身影。
DARE Bikes達亞自行車是台灣自有品牌，擁有獨特慎密的核心設計團隊，主打高階性能的自行車製造，不僅在中國與越南擁有自主研發生產技術的碳纖維工廠，銷售市場也跨足海外多國，更提供獨特的客製化塗裝系統。
擔任Bryton Racing Team領隊的Bryton執行長王聖慜這麼表示，很感謝DARE Bikes團隊認同車隊的理念也願意全力支持車隊的計畫與目標，在有限的時間內，Dare Bikes團隊仍然與車隊反覆溝通、最精準的了解車隊需求，更打造了專屬的Bryton Racing Team專屬塗裝，車隊也將盡最大的努力帶著DARE Bikes在賽場上取得好成績。
MA-AFO的初次登場就將迎戰台灣最高等級的國際環台自由車大賽，由車隊隊長盧紹軒代表國家隊參賽。