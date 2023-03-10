鐵籠養貓是虐待？飼主曝「4大理由」強推　牠長大變美貓

認清「肥胖體質」減肥成功率激增！　醫：4體質全包簡直悲劇

認清「肥胖體質」減肥成功率激增！　醫：4體質全包簡直悲劇
認清「肥胖體質」減肥成功率激增！　醫：4體質全包簡直悲劇

每日健康-每日都做得到的健康

為何每次想要減肥時，卻總是難以招架各種精緻美食？根據國際醫學期刊的研究顯示，「肥胖的體質」可分為飢餓腦、飢餓腸、情緒餓和代謝差4種體質，若針對個人體質精準並合理用藥，有高達79%的人能成功減重超過10%。醫師也斥責濫用藥物或不分體質差異就套用偏激飲食法的行為是不可取的，並強調飲食和運動才是健康體態的根本。

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內分泌新陳代謝與肥胖症專科蔡明劼醫師在臉書粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》發文指出，根據肥胖（Obesity）雜誌2021年刊出的一篇文獻記載，研究團隊招募了450位肥胖的受試者，並針對飲食型態如飢餓感、飽足感、胃排空、享樂進食、基礎代謝率等各方面進行評估。最後將肥胖者分為以下4種表型，並且提供相應的對策：

蔡明劼醫師 授權提供
蔡明劼醫師 授權提供
１、飢餓腦：必須吃下總熱量比別人多62%的食物，才能獲得飽足感。此類患者可給予抑制食慾的口服藥物phentermine-topiramate、或者lorcaserin治療（後者已在2020年下架）。

２、飢餓腸：胃排空的速度比別人快31%。此類患者使用俗稱瘦瘦針的liraglutide皮下注射，有抑制胃排空的效果。

３、情緒餓：焦慮感特別高，是其他族群的2.8倍。此類患者給予口服藥物naltrexone或bupropion，此藥物成分有一點抗鬱的作用。

４、代謝差：基礎代謝率比別人低12%。此類患者給予刺激交感神經性興奮的口服藥物phentermine治療。

經過一年的時間，研究發現根據體質分類給予投藥，患者能減去15.9%的體重；而未根據分類就投藥（亂槍打鳥），可以減去9.0%的體重。分類治療組有高達79%的人成功減重超過10%，而未分類組只有34%成功減重超過10%。

蔡明劼特別說明，這4種體質的劃分並不是一刀切，有不少患者同時橫跨2種體質，甚至有人4種體質全包，對他們來說簡直就是悲劇。

蔡醫師點評

蔡明劼坦言他並不鼓吹用藥，因為飲食和運動才是健康體態的根本，但也從來不反對合理用藥。合法的減重藥物有嚴謹的適應症規範如BMI超標、合併三高慢性病等，如果能針對個人體質做出精準投藥，對病人的好處絕對是大於壞處。

反之，不符合適應症的亂用藥物、開立副作用爆多雞尾酒減肥藥、或不分體質差異就套用偏激飲食法，才是醫師和民眾都應該要有所警惕的行為。



本文經 蔡明劼醫師 臉書粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》授權報導

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