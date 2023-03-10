認清「肥胖體質」減肥成功率激增！　醫：4體質全包簡直悲劇

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１、飢餓腦：必須吃下總熱量比別人多62%的食物，才能獲得飽足感。此類患者可給予抑制食慾的口服藥物phentermine-topiramate、或者lorcaserin治療（後者已在2020年下架）。
２、飢餓腸：胃排空的速度比別人快31%。此類患者使用俗稱瘦瘦針的liraglutide皮下注射，有抑制胃排空的效果。
３、情緒餓：焦慮感特別高，是其他族群的2.8倍。此類患者給予口服藥物naltrexone或bupropion，此藥物成分有一點抗鬱的作用。
４、代謝差：基礎代謝率比別人低12%。此類患者給予刺激交感神經性興奮的口服藥物phentermine治療。
經過一年的時間，研究發現根據體質分類給予投藥，患者能減去15.9%的體重；而未根據分類就投藥（亂槍打鳥），可以減去9.0%的體重。分類治療組有高達79%的人成功減重超過10%，而未分類組只有34%成功減重超過10%。
蔡明劼特別說明，這4種體質的劃分並不是一刀切，有不少患者同時橫跨2種體質，甚至有人4種體質全包，對他們來說簡直就是悲劇。
蔡醫師點評
蔡明劼坦言他並不鼓吹用藥，因為飲食和運動才是健康體態的根本，但也從來不反對合理用藥。合法的減重藥物有嚴謹的適應症規範如BMI超標、合併三高慢性病等，如果能針對個人體質做出精準投藥，對病人的好處絕對是大於壞處。
反之，不符合適應症的亂用藥物、開立副作用爆多雞尾酒減肥藥、或不分體質差異就套用偏激飲食法，才是醫師和民眾都應該要有所警惕的行為。
本文經 蔡明劼醫師 臉書粉專《蔡明劼醫師 健康。瘦身》授權報導
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