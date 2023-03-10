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你「以為健康」的燕麥奶、即食燕麥片、燕麥粉都是地雷！醫：只有這3款最健康

你「以為健康」的燕麥奶、即食燕麥片、燕麥粉都是地雷！醫：只有這3款最健康
你「以為健康」的燕麥奶、即食燕麥片、燕麥粉都是地雷！醫：只有這3款最健康

每日健康-每日都做得到的健康

燕麥是一種營養價值高的健康食物，三高患者或想要減重的人都很適合吃，但許多市售的快熟燕麥片、即食燕麥片、燕麥粉、和時下流行的燕麥奶其實都是經過加工的精緻食品，醫師提醒，這些食品的營養在加工過程中已經大量流失，裡面的添加物不但容易導致血糖飆高，多吃還會增加體重。

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嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在臉書粉專《安欣瑜醫師》指出，燕麥雖然熱量不低，但營養價值高，富含膳食纖維，且含有水溶性纖維（β-葡聚醣），有提高飽足感、幫助控制膽固醇、幫助排便和增加腸道好菌等好處。

安欣瑜醫師 授權提供
安欣瑜醫師 授權提供
她揭露，事實上燕麥最外層的一層麩皮的營養價值最高，也就是說，需要煮的「去殼燕麥粒」或「鋼切燕麥」的營養價值最完整，「燕麥米」亦可

而需要稍微煮10分鐘的「傳統燕麥」因為已經過去殼、滾壓、切片、蒸熟、壓扁等加工過程，其中的營養開始流失；「快熟燕麥片」和「即食燕麥片」的加工程度更高，營養更低；「燕麥粉」是更加精緻的高升糖指數食物，根據研究顯示，將全榖澱粉磨成粉後，容易導致飯後血糖飆高，導致血糖波動大，甚至還會增加體重。另外，攝取有添加調味的食品也容易攝取更多的糖份。

安欣瑜在文中提到，許多三高患者或者減重個案都向她表示「燕麥很健康，聽說有助於控制膽固醇所以每天都喝」。對此她警告，「燕麥奶」的主要營養成分為碳水化合物，其蛋白質含量低於豆漿、鈣含量遠低於牛奶，而且通常可以看到營養標示上有非常多的添加物，例如結蘭膠、纖維、甚至香料和蔗糖。所以提醒大家不要因為包裝上有「健康」兩個字，就覺得有保證可以安心攝取。

 

本文經 安欣瑜醫師 臉書粉專《安欣瑜醫師》授權報導

 

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