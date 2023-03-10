北溪管線爆炸爭議　丹麥警搜波羅的海涉嫌船隻

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克里斯欽島（Christianso）首長安德森（Soren Thiim Andersen）告訴路透社：「警方正在尋找一艘9月停泊在這裡的特定船隻。」
俄羅斯全面入侵烏克蘭後，向歐洲輸送俄國天然氣的北溪管線於9月26日發生爆炸，此事件已成為西方與俄羅斯之間的引爆點。
目前正在調查此爆炸事件的瑞典、德國和丹麥當局表示爆炸為蓄謀性質，但並未說明何人應對此負責。
不過，美國和德國媒體本週報導指出，一個親烏克蘭組織可能要對此負責。
德國第一電視台（ARD）和「時代週報」（Die Zeit）報導指出，德國當局已能指認一艘用於破壞行動的船隻。
據報導，這項在海底鋪設炸藥的行動是由6人共同執行，他們於9月6日從羅斯托克（Rostock）啟航，隨後停在丹麥克里斯欽島。
安德森指出，，丹麥警方今年1月搜尋去年9月16日至18日停泊在克里斯欽的船隻相關訊息，包括訪問當地居民，蒐集港口錄影紀錄，也從港口售票機來蒐集資訊。
丹麥警方對此拒絕置評。
克里斯欽島屬於波羅的海波荷木島（Bornholm）東北約18公里處的小群島的一部分。 這個只有98人居住的群島過去曾是海軍要塞，如今仍由丹麥國防部管轄。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120310