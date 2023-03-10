堅果顧腦、護心、助防癌！常見８種比一比，適合族群各不同！

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堅果有哪些營養？劉怡里營養師表示堅果屬於脂肪類食材，為單元不飽和脂肪酸豐富，俗稱「好油」，一般常見來源如腰果、核桃、杏仁果、開心果、南瓜子、葵花子、夏威夷豆、松子等，除了可作為熱量和好的脂肪來源外，也可提供蛋白質、膳食纖維、鉀、鈣、鎂、鐵、鋅、維生素E、葉酸、植化素等營養，是一種營養價值相當高的食材。
堅果的營養有哪些好處？從各營養知名的好處來看堅果，如蛋白質可充足可助維持肌肉量。膳食纖維有助排便、促進腸道健康。好的油脂來源也有利心腦血管健康、防範心血管疾病。鉀可助降血壓、去水腫。鈣可促進骨骼健康。鎂可穩定神經及血糖。鐵可維持紅血球正常運作。維生素E有利抗氧化、防範自由基、有助防癌。葉酸則可護腦、護心、防止DNA受損。植化素有助於降低發炎反應。當然這些營養的好處也不單單只有這樣。而視堅果的種類提供的營養含量也會有所不同，有些營養甚至是特別突出，民眾也可視個人需求選擇。
各營養更突出的堅果？劉怡里營養師舉例，從各營養來看，同樣是100公克的堅果，南瓜子的蛋白質、鎂、鐵、鋅就相當出色，普遍皆比其他堅果來得高，分別可約達蛋白質30.4g、鎂633mg、鐵8.5mg、鋅9.4mg，且熱量低分量多也適合體重控制族群。膳食纖維和鈣質較高的則為杏仁果，分別可達9.8g和253mg。鉀較高的則為開心果，可達988mg。而維生素E和葉酸較高的則為葵花子，分別可達42.3mg和272.5μg。而其他堅果雖然沒有較突出的營養，但也都具有相關營養，也是相當出色。
堅果不是隨便吃吃就健康，營養師：吃太多還是會變胖。
堅果也不是隨便吃都健康，劉怡里營養師表示，像以脂肪來看，畢竟是脂肪攝取來源、含量較高，即便是好油吃多一樣會胖。鉀含量較高的堅果也較容易增加腎臟病友負擔。而許多堅果也會有綜合果乾，較容易吸附水氣，且粗估需吃到兩湯匙左右的果乾才能吃到一份水果的部分營養。
堅果顧腦、護心、助防癌，營養師教６招這樣吃更健康！
劉怡里營養師建議，選購上可小包裝的堅果，若情況允許在吃之前就先用夾鏈袋分為各小包裝，開封後的堅果，若是小包裝的就盡量當次吃完，罐裝、大包裝的就得更注意防潮，可放在密封罐入冰箱裡貯存。堅果一天１湯匙15克或一餐１茶匙5克為佳，若想吃一整包小包裝的，也可和其他油脂類食物替換。腎臟病友更特別注意不可過量。若選擇有果乾類型的堅果，也記得不可取代水果攝取。而若是不知道自己適合吃哪一種堅果，綜合堅果也是相當不錯的選擇。
另也建議可多選無調味堅果，會比辣味、楓糖、蒜味等調味堅果更來得健康。劉怡里營養師也表示，若真的買到調味堅果也不用太緊張，沒有到不能吃，沒那麼嚴重，有調味的也可以作為入菜使用，料理不用另添調味料就有風味，或是年長者等胃口不佳者，也比較建議可選調味堅果或有果乾的堅果，當前目的以調味增進食慾、攝取營養為主。
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