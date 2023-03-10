抗病毒用藥隨意停？ 不只病毒失控、小心抗藥性風險！

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台北榮民總醫院陳伯亮醫師指出，該名患者一開始先到腸胃科就診，經上消化道內視鏡檢查發現有食道念珠菌感染，因此轉診至感染科。檢視患者病史發現，患者十多年前感染HIV，因為「心理因素、兩年前開始自行中斷治療，本次到院時每毫升血中病毒量將近28萬copies/ml、且免疫細胞CD4淋巴球數量也非常低。
面對這類中斷治療的患者，除了儘快控制患者的伺機感染；由於中斷藥物可能造成患者體內HIV病毒產生抗藥性，於重新給予抗愛滋病毒ART藥物時，也必須選擇適當藥物，確保病毒量能重新獲得控制，患者可以穩定用藥。
經審視病史顯示，患者斷藥前使用的是核苷酸反轉錄酶抑制劑NRTI 與嵌合酶抑制劑INSTI組成的三合一單錠配方，考量患者中斷用藥超過量年，有抗藥性風險，最後選用同種類、具有高抗藥屏障(genetic barrier)的三合一配方藥物。經用藥兩個月後，病毒量已經大幅下降！
高效能抗愛滋病毒治療。順從用藥控制佳
目前HIV感染者治療方式為併用數種抗反轉錄病毒藥品，也就是所謂高效能抗愛滋病毒治療(HAART)。先前資料顯示，我國接受治療的HIV感染者、95%患者病毒低至測不到。
不過，若患者服藥順從性不佳、中斷治療，除了影響病毒控制外，同時也有可能出現抗藥性病毒株。
台大醫院雲林分院副院長、台灣愛滋病學會理事長洪健清醫師分析，病友中斷治療原因，除了上述患者是因為心理因素中斷治療之外，像是新冠疫情期間、也有部分病友因為滯留海外而斷藥。他解釋，雖然我國提供親友代領藥物服務，但是仍有病友可能因為不知道或是不希望別人知悉病情等因素斷藥。
除了疫情因素之外，入獄、在他處死亡等，也都是常見患者可能突然中斷就醫的原因。依據台大醫院先前統計，約莫一年會失落2.5％患者。
當患者重新就醫的時候，要重啟抗病毒藥物治療，需要考量患者可能的抗藥性風險、先前使用何種藥物，選擇最合適的藥物。
不規則服藥產生抗藥風險更高！
值得注意的是，如果真的短期間來不及補藥，有些人可能把剩餘用藥、透過間隔用藥等方式延長服用時間，對此，洪健清醫師指出，這種任意調整用藥劑量與頻率的用藥方式，產生抗藥性風險比直接短暫斷藥的抗藥風險還高。切莫輕易嘗試！
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