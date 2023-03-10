中年男雙腿痛又癢急就醫　驚見蚯蚓爬滿腿

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靜脈曲張應及早治療 嚴重恐引發肺栓塞致死衛生福利部南投醫院整形外科醫師呂明川指出，靜脈曲張簡單的來說就是下肢的靜脈無法有效的回流到心臟，出現不正常的擴張之情形。靜脈越來越鼓，而裡面的血液多是缺氧血，等於整雙腳泡在缺氧的血裡。許多人都覺得靜脈曲張就是不美觀的問題，但靜脈曲張不僅影響外觀，若不盡早處理，除了腿部冒青筋，還可能會腫痛、腿麻、半夜腿抽筋、皮膚色素沉澱、造成傷口潰爛不易復原等症狀，嚴重可能併發肺栓塞而危及生命。
治療方式多元 內視鏡微創傷口小、恢復快、安全性高呂明川進一步解釋，近年來靜脈曲張的治療有多種方法，包括雷射治療、RF射頻治療、硬化劑注射及手術治療。傳統手術治療需要開多個傷口，將大隱動脈抽除，復發機率低，但由於傷口較多，疼痛感明顯，恢復時間較久。而內視鏡微創手術只需要兩個1公分的傷口，具有傷口小、恢復快、安全性高、復發機率低以及恢復較快等優勢。
呂明川表示，上述患者經過與醫師評估討論後，決定安排微創手術，僅使用兩個1公分的小傷口，清除表淺的發炎異常之靜脈，復發機會低，住院2天1夜後即可返家休養。兩個月後回診，靜脈曲張狀況明顯改善。
患者應盡快至醫院診治 選擇適合的治療方式呂明川提醒，有靜脈曲張困擾的患者，應盡快至醫院接受診斷、治療，別讓問題拖延、惡化。病人可以在與醫師討論後，選擇適合自己的治療方式，來改善靜脈曲張並且避免後遺症的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57012
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