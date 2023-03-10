金門失蹤士兵驚傳穿救生衣游到中國！邱國正：還要確認
陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊一名陳姓上兵於昨日清晨點名時發現失聯，軍方緊急進行全島搜尋。媒體報導，金門失蹤陳姓士兵疑似因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。對此，國防部長邱國正今（10）日表示，還在確認中，並不能確認陳姓上兵是否為逃兵。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導陳姓上兵游到金門一事，邱國正在立院受訪表示，有聽到消息，但他不能夠臆測，但是會假設幾個可能，只是他不能隨便公開講，所以都沒有講是感情或是債務因素，「但我們朝這幾個方面」。
對於逃兵質疑，邱國正說，「我可沒有講他逃兵」，什麼原因要等找人找到才能確認查證，才能取得公信力，這是軍方疑惑的地方，「他救生衣怎麼來的我也要查」。國防部發言人孫立方也表示，目前還是個傳言，軍方還在查證。
邱國正表示，他知情後第一個察覺是槍械有無短少、第二是陳男在部隊管教的問題、相處怎麼樣？這些都單方面問過，但沒有對外發布，只能找到陳男以後才能印證，現在這年頭沒什麼能隱瞞。
針對媒體報導「金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救」，陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。