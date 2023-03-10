放鬆別只窩在家！　研究：接觸大自然有助緩解憂鬱和焦慮

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回歸自然狀態 培養正念思考身心診所院長吳佑佑表示，現今網路社群、影音媒體眾多，聲光效果豐富的同時，卻也讓人無法靜下來思考，如果想更了解自己的需求，必須回歸到自我本身。上述研究中提到的林間散步，能讓人靜下心來，察覺自我及身體的狀態，這個過程讓我們更了解自己，進而減緩焦慮、憂鬱或培養出正念的思考。
情緒困擾影響生活 應就醫協助治療不限於林間散步，對於任何運動、美術、音樂等領域的投入，都能達到一樣的身心靈淨化效果。吳佑佑院長也提醒，若是遇到情緒困擾已嚴重影響生活日常（如：憂鬱症），運用自然的方法紓壓很好，但須注意效果有所侷限，一定要盡早尋求專業的醫療資源。
多接觸大自然 舒緩緊繃身心董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，接觸大自然不同的空氣、空間及顏色提升了身體的舒適感，讓人感到放鬆、釋放壓力。在繁忙多元的社會當中，追求簡單及自然會幫助我們回歸平靜，與人類基本的內在活動契合。雖然大自然的治癒力量還沒有使用過科學方法來分析，但從哲學角度來看，人類也是自然的一部分，身處在鳥鳴聲、流水聲和植物環繞的綠色空間中，明白自己是更大事物的一部分，幫助暫時忘記自己而紓緩情緒。
若是一時無法從事務中抽身，另一項實驗室研究也指出，即使是短暫暴露在自然影像和影片中，與放鬆和快樂有關的大腦活動都會改變，也可以達到紓壓的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57019
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