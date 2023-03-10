罹思覺失調症25年！無病識感、擅自停藥　醫政攜手助回歸社區

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思覺失調症 中斷用藥復發機率飆增奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾說明，思覺失調症(舊稱：精神分裂症)，是一種大腦當中多巴胺失調的慢性疾病，病友雖會產生幻聽或幻視，但只要及早治療、規律用藥，仍可維持原有的認知與生活功能。然而當病友中斷用藥或不穩定接受治療，復發率會是穩定治療者的五倍；而當病友因情況危急入院治療後，出院後的第三至六個月是再住院、出現自傷和暴力行為風險最高的時期。
醫療公衛聯合 延續關鍵時刻林宏榮院長表示，走入個案家中執行近百次訪視，同時有思覺失調症個管員與市政府衛生局人員共同訪視的醫療院所，提供病友情緒支持與關懷。訪視過程需透過全人醫療「人是由身心靈組成」的視野，讓精神醫療團隊除延續醫療藥物服務外，也能看到個案因汙名所帶來的情緒困擾、或上述對於藥物的仇視所造成的服藥不規律；也看到家屬在照護個案困難上，伴隨的沮喪與無助，以及在面對不同單位時所經歷到的徬徨與猶豫。
多元管道協助 照護更有品質思覺失調個管員楊立澤表示，某次於診間外看到個案對於要重新回診表示抗拒，在家屬與其爭執當下，個管員透過借個案繪本，轉移個案注意力並約定回診時返還，讓個案願意回診。藉此一經驗，奇美醫學中心精神醫學部思覺失調個管員楊立澤，發現從醫療體系走進個案家中，貼近個案的生活，對如何以全人精神照護個案，並以生活素材增進個案使用醫療資源，會有更不一樣的結果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57026
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