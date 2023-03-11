【失能照護】「腦中風」植物人比車禍更多！　「小胖老師」至今仍臥病在床　

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腦中風年輕化 腦受損變植物人根據創世基金會服務個案數統計，早期以車禍佔6成以上，在法律明文規定戴安全帽與各單位宣導交通安全概念後，交通事故引起的植物人比例得以下降，近年來致殘主因已轉為疾病居多。
近年國人飲食與生活習慣改變，加上工作壓力大、應酬飲酒或熬夜，植物人肇因腦中風的比例已大幅超越車禍因素。黃承勇說明，以往腦中風集中於65歲以上長者，但從創世基金會第一線社工觀察到，現在很多30、40幾歲的青壯年就中風或是心肌梗塞，導致腦部受損變成植物人。
根據衛福部統計資料顯示，108年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因第4位，死亡人數超過1.2萬人，大約每過50分鐘就有1人發生腦血管疾病。且年輕型中風患者愈來愈多；108年到110年腦中風死亡率約6%。
植物人狀態要如何判定？「植物人」不是一種疾病，而是一種「狀態」，可能因素包括中風、車禍、腦傷、缺氧性腦病變、溺水、休克、心肌梗塞等。根據美國神經病學協會 （ANA，American Neurological Association，1993）判定基準如下：
1.沒有任何證據可以看出病人對其自身或環境有知覺（反射動作或自發睜眼，可能存在）。
2.檢查者與病人之間不可能發生任何形式的溝通交談（眼球跟隨動作也許可以，但常不是有目的的注視）。病人對言語不會有情緒反應。
3.病人無法發出有意義的文句。
4.偶而可見的微笑，皺眉及哭泣動作，但不見得與外界刺激一致。
5.可以有「睡眠－覺醒」的週期。
6.腦幹與脊髓反射並不一定。吸吮、噘唇、咀嚼及吞嚥等原始反射可能保留。瞳孔光照反射，抓握反射與肌腱反射也可以存在。
7.只要是自主隨意的動作，不論再怎麼原始，都算是認知的徵兆，便不可以診斷為植物人。也不應有被視為學習或模仿的行為動作。給予痛苦或不適的刺激，也許可以看到原始的動作（收縮或姿位反射）。
8.血壓控制、心肺功能常是完整的，膀胱失禁則會存在。
若植物人本身就為一家之主，家中不僅失去主要經濟來源，還需要多出一個就業人口來照顧，等於一下子失去兩份薪水。黃承勇說明，政府有提供中低收入戶或是身心障礙者生活津貼，還有各種相協會辦理的活動都可給予民眾幫助，呼籲民眾有需要可申請協助，避免長照悲歌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57047
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