創新進化醫學檢驗室　朝向智慧醫療里程碑

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院內設置檢驗科 不可或缺角色高雄市立聯合醫院檢驗科楊淵傑主任表示，檢驗科在醫療體系中扮演著臨床診斷的重要角色，其過程特點為精確、快速、重複性高的操作。然而，人工操作可能存在誤差和效率低下的問題。因此藉由醫學實驗室的自動化設備，將大幅提高檢驗的精確性與效率。
此外，透過自動化的資訊系統，檢驗過程可更快速、更準確地完成，並且能夠自動記錄檢驗數據，節省傳統耗費人力的時間與檢驗過程中可能出現的人為誤差，進而提高實驗結果的可靠性。
重新規劃實驗室 更具現代化便捷高雄市立聯合醫院以現代化中央實驗室進行整體規劃，歷經一年多的討論、溝通與擘劃，最終於109年完工啟用，由以往傳統的抽血櫃台及內部空間，改建為醫學中心等級的設施設備，包含智慧化採血報到系統，讓市民朋友得到更舒適的就醫體驗；同時引進了許多先進的自動化檢驗設備，如全自動血液檢測系統、自動尿液分析暨鏡檢系統，及全方位生化免疫自動化檢驗軌道系統等。其中自動化檢驗軌道系統，實現了「檢體進、報告出」的全自動體驗，降低人力需求，進而讓檢驗報告更加準確。
此系統是由專利磁浮軌道運送檢體，使檢體運行速度達到每秒鐘兩公尺。速度變快的同時，檢驗報告產出的時間，如肝功能相關檢驗提前了25%，而非常緊急的心臟功能相關檢測更是加快了50%，使臨床醫師能夠極快速度得到檢驗報告來進行疾病診斷與治療。
檢驗報告更精準 結果更快顯示另外，此系統還具有以下功能與特點，是目前唯一可於讀取檢體條碼後，一分鐘內即可吸取檢體進行檢測、檢體於軌道運行時，可單方向前進／後退來優先運送急件檢體，增加急檢檢體的報告速度、具備獨立溫控空間儲存校正液及品管液，可設定排程自動執行品管、生化分析儀一次吸取檢體可執行15個項目，速度快且增加檢驗量、免疫分析儀每小時可進行440種測試等，可說是目前處理速度最快的檢驗機種。
楊淵傑主任表示，醫學實驗室自動化是實現實驗室效率的重要武器與手段，也是現今實驗室發展的重要方向，而快速的檢驗報告不僅減少了病患的報告等候時間，精準的報告數據也相對的提升了病人安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57091
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