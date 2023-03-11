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創新進化醫學檢驗室　朝向智慧醫療里程碑

創新進化醫學檢驗室　朝向智慧醫療里程碑
創新進化醫學檢驗室　朝向智慧醫療里程碑

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】高雄市立聯合醫院是位於美術館生活圈的公辦公營區域教學醫院，主體建築完成至今已有35年，為提供市民朋友優質的醫療照護服務，本院積極投入更新重大軟硬體建設並同時多方延攬醫療人才，強化守護大眾公共衛生之使命。

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院內設置檢驗科　不可或缺角色

高雄市立聯合醫院檢驗科楊淵傑主任表示，檢驗科在醫療體系中扮演著臨床診斷的重要角色，其過程特點為精確、快速、重複性高的操作。然而，人工操作可能存在誤差和效率低下的問題。因此藉由醫學實驗室的自動化設備，將大幅提高檢驗的精確性與效率。

此外，透過自動化的資訊系統，檢驗過程可更快速、更準確地完成，並且能夠自動記錄檢驗數據，節省傳統耗費人力的時間與檢驗過程中可能出現的人為誤差，進而提高實驗結果的可靠性。

重新規劃實驗室　更具現代化便捷

高雄市立聯合醫院以現代化中央實驗室進行整體規劃，歷經一年多的討論、溝通與擘劃，最終於109年完工啟用，由以往傳統的抽血櫃台及內部空間，改建為醫學中心等級的設施設備，包含智慧化採血報到系統，讓市民朋友得到更舒適的就醫體驗；同時引進了許多先進的自動化檢驗設備，如全自動血液檢測系統、自動尿液分析暨鏡檢系統，及全方位生化免疫自動化檢驗軌道系統等。其中自動化檢驗軌道系統，實現了「檢體進、報告出」的全自動體驗，降低人力需求，進而讓檢驗報告更加準確。

此系統是由專利磁浮軌道運送檢體，使檢體運行速度達到每秒鐘兩公尺。速度變快的同時，檢驗報告產出的時間，如肝功能相關檢驗提前了25%，而非常緊急的心臟功能相關檢測更是加快了50%，使臨床醫師能夠極快速度得到檢驗報告來進行疾病診斷與治療。

檢驗報告更精準　結果更快顯示

另外，此系統還具有以下功能與特點，是目前唯一可於讀取檢體條碼後，一分鐘內即可吸取檢體進行檢測、檢體於軌道運行時，可單方向前進／後退來優先運送急件檢體，增加急檢檢體的報告速度、具備獨立溫控空間儲存校正液及品管液，可設定排程自動執行品管、生化分析儀一次吸取檢體可執行15個項目，速度快且增加檢驗量、免疫分析儀每小時可進行440種測試等，可說是目前處理速度最快的檢驗機種。

楊淵傑主任表示，醫學實驗室自動化是實現實驗室效率的重要武器與手段，也是現今實驗室發展的重要方向，而快速的檢驗報告不僅減少了病患的報告等候時間，精準的報告數據也相對的提升了病人安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57091

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