二代防護網頸動脈支架　預防腦中風救援利器

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導入頸動脈支架 獲得較高滿意度臺中榮總神經外科自2006年來年導入第一代頸動脈支架後，為國內少數單一團隊可同時執行頸動脈內膜剝脫外科手術與頸動脈支架手術兩種治療的醫學中心，累積至今已有超過治療千例以上的經驗，2022年4D全方位頸動脈治療團隊更獲得了SNQ國家品質標章的肯定，在頸動脈治療領域提供極優良的安全性並獲有極高的病患滿意度。
在此基礎之上，臺中榮總在尖端醫療上仍精益求精，2022年率先導入第二代防護網頸動脈支架(mesh-covered carotid stent)，此新式支架設計是在原本負責撐開血管的頸動脈主支架金屬間鋪上一層微細孔洞的薄網，如同山坡地防護網防止山崩落石的概念，可以有效地預防支架置放時可能發生的斑塊碎屑掉落至頸動脈主幹中，降低術中發生中風的憾事。
頸動脈狹窄 支架防中風自2015年國外上市始，經國外手術經驗報告顯示手術後30天內任何中風併發症可有效的地從3～5%減少至1%，安全性提升了3～5倍，可以讓頸動脈狹窄病患能有更安全有效的治療選擇。
臺中榮總發展尖端醫療多年，領先全台將此項尖端醫療項目導入台灣，希望與國外的醫療機構同步。期待這項第二代防護網頸動脈支架能成為預防腦中風的一項救援利器，讓台灣患者能享有最優質、安全的醫療品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57028
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