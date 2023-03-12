經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

張育成敬禮成國際手勢？連捷克也跟進　網：手沒放下來過

▲「國防部長」張育成在經典賽中只要安打、上壘就敬禮，日本網友也貼出捷克休息室的敬禮畫面。（圖／翻攝畫面）
▲「國防部長」張育成在經典賽中只要安打、上壘就敬禮，日本網友也貼出捷克休息室的敬禮畫面。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文/綜合報導

世界棒球經典賽中華隊二連勝！在昨晚與荷蘭背水一戰中，中華隊打線發威，終以9:5抗荷成功。除了吳哲源4.1局無失分是一大關鍵，張育成在2局下敲出滿貫砲，一舉豪奪4分拉開比數也是致勝點之一。張育成上壘後依循慣例敬禮表示「永遠忠誠」，昨（11）晚精湛的表現也讓全場2萬球迷激動不已，許多人都起身向「國防部長」張育成敬禮。不只如此，捷克休息室在敲安時也出現敬禮手勢，讓台灣網友好奇發問，張育成的招牌手勢是否紅到國際去。

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中華隊一壘手張育成只要上壘就做出敬禮動作，連國際媒體都注意到，還有大聯盟官網記者賽後特地發問為什麼要敬禮，讓在場的總教練林岳平聽了都忍不住笑出來，台灣隊新聞官回答的起手式還先說：「這是一個很長的故事」。

▲WBC經典賽中華隊張育成。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲中華隊一壘手張育成，只要敲安、上壘就敬禮，成為招牌手勢。（圖／特約攝影林柏年攝）
由於張育成是列管球員，應依體育署指定參加集訓或比賽，但在經典賽開打前，傳出張育成婉拒邀約、不打算加入國家隊，被台灣網友痛罵是「逃兵」，即便最後參與中華隊集訓後，也被酸是「二兵」。對此嘲諷說法，個性開朗的張育成，從熱身賽開始就以「敬禮」做為敲安、上壘的慶祝手勢，隨著「逃兵成」一路晉升為「國防部長」、「三軍統帥」，敬禮動作也成為本屆經典賽一大亮點。

有趣的是，不只國際媒體留意到張育成招牌手勢，還有眼尖網友發現，在昨（11）日捷克對日本比賽中，連捷克隊休息室的球員都做出同樣的「敬禮」手勢。網友提到「捷克也跟著我大宇宙部長一樣的手勢敬禮」，發問敬禮是不是已變成國際手勢，引起眾人熱議：「國防部長太神啦」、「台捷友好」、「他們看起來好可愛」，但也有人認為敬禮本就是國際手勢、不過純屬巧合。

不只現場球迷起身向「國防部長」張育成敬禮，連在家看電視轉播的民眾也說，起初看到張育成在熱身賽上壘時敬禮自嘲覺得有趣，沒想到在正式預賽開打後，只要張育成對著鏡頭敬禮，全家人看電視居然跟著敬禮，「不誇張真的全家人喔，包含我老爸還有侄子。」其他人也附和會跟電視敬禮+1：「我手沒放下來過」、「滿貫砲後，站著敬禮5分鐘左右」、「我，手還會貼好」。



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