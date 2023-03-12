張育成敬禮成國際手勢？連捷克也跟進　網：手沒放下來過

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於張育成是列管球員，應依體育署指定參加集訓或比賽，但在經典賽開打前，傳出張育成婉拒邀約、不打算加入國家隊，被台灣網友痛罵是「逃兵」，即便最後參與中華隊集訓後，也被酸是「二兵」。對此嘲諷說法，個性開朗的張育成，從熱身賽開始就以「敬禮」做為敲安、上壘的慶祝手勢，隨著「逃兵成」一路晉升為「國防部長」、「三軍統帥」，敬禮動作也成為本屆經典賽一大亮點。
有趣的是，不只國際媒體留意到張育成招牌手勢，還有眼尖網友發現，在昨（11）日捷克對日本比賽中，連捷克隊休息室的球員都做出同樣的「敬禮」手勢。網友提到「捷克也跟著我大宇宙部長一樣的手勢敬禮」，發問敬禮是不是已變成國際手勢，引起眾人熱議：「國防部長太神啦」、「台捷友好」、「他們看起來好可愛」，但也有人認為敬禮本就是國際手勢、不過純屬巧合。
不只現場球迷起身向「國防部長」張育成敬禮，連在家看電視轉播的民眾也說，起初看到張育成在熱身賽上壘時敬禮自嘲覺得有趣，沒想到在正式預賽開打後，只要張育成對著鏡頭敬禮，全家人看電視居然跟著敬禮，「不誇張真的全家人喔，包含我老爸還有侄子。」其他人也附和會跟電視敬禮+1：「我手沒放下來過」、「滿貫砲後，站著敬禮5分鐘左右」、「我，手還會貼好」。
更多「經典賽開打」相關新聞。