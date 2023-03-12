【失能照護】如何正確替換尿布？護理師傳授9步驟　5指標區分尿布好壞

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正確清潔大小便 5指標分辨尿布好壞植物人沒有意識，也無法表達，家屬在照顧植物人時，應至少每2小時檢查一次患者的尿布，若有大小便應立即更換，保持清潔，維持臀部通風及乾燥。
在更換新的尿布前，應先用溫水與中性清潔劑清洗患者，而女性臥床者在排便後應進行陰部沖洗，此外，每日須至少陰部沖洗1次，以降低陰道及尿道感染機會。
沖洗後需用輕拍方式擦乾，避免使用吹風機或烤燈，以免皮膚過於乾燥或燙傷。之後就可準備黏貼型紙尿褲、小尿片、看護墊等用品，為患者更換新的尿布。
但要如何分辨尿布的好壞呢？創世基金會表示，尿布好壞有5個重要指標，包含吸水量、乾爽度（回滲度）、材質透氣親膚、重複黏貼區不易破損、有立體防漏側邊（防漏尿）。民眾可依5項指標挑選出好的尿布。
如何正確換穿尿布？ 9步驟學起來！而創世基金會到宅護理師在訪視案家時，發現穿尿布是家屬相當重視的問題，許多家屬對換穿尿布有些困擾。許心怡、謝穎菲護理師便整理出9步驟，教導民眾正確換尿布的小撇步。
第一步，先拿起大尿布（黏貼型紙尿褲）向外拉兩下。第二步，拿起小尿片，向外拉兩下。許心怡、謝穎菲護理師表示，向外拉兩下能拉開防漏側邊，使防漏側邊立體，更好包覆、發揮功能。
護理師也特別提醒，千萬不能甩動尿布，因為尿布甩動後棉絮會亂跑，吸收尿液的部分就會不集中，影響尿布對尿液的吸收。
第三步，將大尿布打開，並將小尿片拉開後塞進溝槽內，再將整個尿布折起來。
第四步，照顧者站在患者右側，將患者右腳彎起翻向對側，採左側臥，並將尿布打開平放置於臀部下方，把靠向個案的側邊尿布捲起。許心怡、謝穎菲護理師提醒，尿布的腰部要對齊患者腰部，而尿布的中線則要對齊股溝處。
第五步，將個案翻回正面，雙腳打開。第六步，拉住小尿片防漏側邊，將小尿片左右左右移動往上拉，讓防漏側邊服貼在鼠蹊兩側。第七步，拉住大尿布防漏側邊，以相同方式往上拉，服貼在小尿片上。
第八步，將大尿布進行貼合，先貼下段在黏貼上段，調整上段至符合腰身。第九步，調整鼠蹊部兩側的尿布，將皺褶處拉平就完成了。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《替換尿布有撇步》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57076
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