呼吸與運動：如何提升穩定度、完整度與預防受傷？

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針對這種情況，大多數人的對策都是有氧訓練，但要解決能量耗盡的問題，你必須強化你的呼吸肌肉。我會教你如何訓練這些肌肉，好好探索和利用身體裡儲存能量的地方。
察覺疲勞科學研究顯示，訓練呼吸肌肉確實可以帶來更好的運動表現。通常而言，喘不過氣的感覺都和呼吸肌肉疲勞有關。「察覺疲勞」就是感受疲勞感，但這個感覺稍縱即逝，很多人回頭檢視時會很生氣，因為其實只需要幾秒鐘就能恢復。
你可能想問，呼吸可不可以就「只是呼吸」？呼吸練習能不能不要以訓練方式進行？接下來你會知道，這是行不通的。本書的呼吸肌肉練習會讓你流汗、抽筋、精疲力竭（因應生長需要，你的肌肉會超負荷），而你幾乎是立刻就可以發現，自己在跑步、游泳或只是訓練組間恢復時，耐力有所提升。
「大部分的人都覺得身體呼吸的整個區域都很神祕，也不知道呼吸如何運作、呼吸會如何回應運動，為什麼這些回應會隨著運動強度不同而有所改變，或是肺部如何回應訓練。」─艾莉森．麥克威爾（Alison McConnell），《呼吸強健，表現更好》（Breathe Strong, Perform Better）作者
呼吸肌肉你的身體裡面大約有十磅正處於休息狀態的呼吸肌肉。意思是說，它們沒有被好好訓練過。你做有氧運動的時候，不會訓練到這些肌肉。
你的肺部在困難的課堂上非常忙碌，但你真的有「訓練」到它嗎？沒有，你在使用這些呼吸肌肉，但你並沒有在訓練它們。為什麼呢？要訓練肌肉，你得讓它精疲力竭，而要做到這個程度，你必須在運動以外單獨訓練呼吸肌肉。如果你沒有分開訓練吸氣及吐氣的呼吸肌肉，你就無法馬力全開。忽視呼吸的重要，就跟眼前擺著錢卻沒有發現一樣。
如果你的呼吸肌肉很強壯，在進行難度較高的運動時，你可以輕鬆地呼吸、運動更久，整體感受也會比較輕鬆，手臂和腿部燃燒殆盡或沉重的感覺會來得比較慢。甚至，你可以從困難且需要傾盡全力的運動中恢復得更快。要是你忽略這些呼吸肌肉，就好像去健身房不做任何重量，把所有時間花在前臂彎舉上。
我們已經彙整了科學研究、歷史和大部分的常見問題，訪問了此領域的頂尖學者、特種作戰相關人員、武術家、運動界的名人及全世界的訓練專家，將無趣的學術文章轉化成實用建議。我們要談羅馬戰士，談為什麼要保持野蠻，還有談你正在做的蠢事、及聰明人才會做的事。
肺部組織就像海綿蛋糕一樣，有如血管、葉子紋路般的網狀氣管分布。不過很少有人注意到把空氣帶入細小粉紅氣囊（肺泡）以交換氧氣和二氧化碳的蒸氣活塞和引擎。肺泡的網狀分布十分美麗、複雜又精緻，但它沒辦法為自己提供動力。肺部是不會動的矩形海綿，無法獨立運作，但它的周圍有如堡壘一般的肌肉基礎建設。在每一次吸氣和吐氣背後，都有完整有力的肌肉結構在運作。
請你這樣做試著當一個實驗家。呼吸訓練能延後身體感覺到疲勞的時間，讓手臂和腿部的肌肉不再沉重或有燃燒感。開始訓練之前，建議你用一個項目記錄你目前的耐力，如跑步時長、划行距離，或總是會開始「感覺不順利」的時間。
想像有六百桶的桶裝水排在你面前。呼吸肌肉每天的工作就是把 3000 加侖（或是 11,000 公升）的空氣從你身體移進移出。
本文摘選自《健身者、運動員【呼吸訓練全書】》，采實文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56999
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