只勸和不勸離？　「婚姻諮商」是什麼？誰需要？

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「伴侶/婚姻諮商」引導有效溝通 離婚也是選項之一臺北市立聯合醫院松德院區心身醫學科諮商心理師劉盈伶說，婚姻關係遇到困難是常見的事，重要的是兩個人怎麼面對。伴侶/婚姻諮商即是針對親密關係觸礁時的協助方式。在諮商中，治療師提供一個安全空間，陪同夫妻一起梳理在關係中卡住的地方，引導雙方練習有效溝通，協助雙方在關係中找到平衡並成為彼此依靠。如經過釐清後，夫妻選擇離婚，透過心理師協助也較能好聚好散。
「精神分析取向」專業訓練心理師平等協助雙方劉盈伶表示，有許多治療取向皆可應用於伴侶/婚姻諮商，精神分析取向是一種深度處理心理困擾的治療方式。治療師著重在陪著夫妻一起深入理解那些困擾已久的關係難題，而不急著給建議。每個人都帶著原生家庭的成長經驗到親密關係中，童年被照顧的經驗、父母相處的樣貌，都會影響著我們如何和自己及伴侶相處。
親密關係的特殊性質，讓我們心中未解決的議題有機會在此重新浮現，而最令人無力的往往是某些挫敗經驗一再重覆卻無法改變。這些不容易的生命難題值得被好好善待與處理，所以需要花時間一起慢慢地整理，才能有機會重新成長；心理師因為受過專業訓練，更能平等的協助夫妻雙方梳理內在的經驗。
可先評估性會談選擇是否適用婚姻諮商劉盈伶表示，婚姻諮商可適用於多種情況，包含伴侶/夫妻相處的各種困難、婚姻衝突、外遇後關係修復、父母親職合作等，皆可尋求婚姻諮商協助。
若您不確定是否適合，可先與伴侶一起進行評估性會談，在這個階段心理師會評估您是否適合進入婚姻諮商的療程，也會針對治療如何進行、治療目標與您共同討論，為進入治療做準備。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57022
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