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只勸和不勸離？　「婚姻諮商」是什麼？誰需要？

只勸和不勸離？　「婚姻諮商」是什麼？誰需要？
只勸和不勸離？　「婚姻諮商」是什麼？誰需要？

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】親密關係是充滿挑戰與意義的人際關係，兩個有不同需求、想法與感受的人在一起總難免有磨擦。若隨著孩子的到來，親職角色更需要兩人互相合作，也會面臨更多的溝通與挑戰，更往往讓雙方衝突不斷。

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「伴侶/婚姻諮商」引導有效溝通　離婚也是選項之一

臺北市立聯合醫院松德院區心身醫學科諮商心理師劉盈伶說，婚姻關係遇到困難是常見的事，重要的是兩個人怎麼面對。伴侶/婚姻諮商即是針對親密關係觸礁時的協助方式。在諮商中，治療師提供一個安全空間，陪同夫妻一起梳理在關係中卡住的地方，引導雙方練習有效溝通，協助雙方在關係中找到平衡並成為彼此依靠。如經過釐清後，夫妻選擇離婚，透過心理師協助也較能好聚好散。

「精神分析取向」專業訓練心理師平等協助雙方

劉盈伶表示，有許多治療取向皆可應用於伴侶/婚姻諮商，精神分析取向是一種深度處理心理困擾的治療方式。治療師著重在陪著夫妻一起深入理解那些困擾已久的關係難題，而不急著給建議。每個人都帶著原生家庭的成長經驗到親密關係中，童年被照顧的經驗、父母相處的樣貌，都會影響著我們如何和自己及伴侶相處。

親密關係的特殊性質，讓我們心中未解決的議題有機會在此重新浮現，而最令人無力的往往是某些挫敗經驗一再重覆卻無法改變。這些不容易的生命難題值得被好好善待與處理，所以需要花時間一起慢慢地整理，才能有機會重新成長；心理師因為受過專業訓練，更能平等的協助夫妻雙方梳理內在的經驗。

可先評估性會談選擇是否適用婚姻諮商

劉盈伶表示，婚姻諮商可適用於多種情況，包含伴侶/夫妻相處的各種困難、婚姻衝突、外遇後關係修復、父母親職合作等，皆可尋求婚姻諮商協助。

若您不確定是否適合，可先與伴侶一起進行評估性會談，在這個階段心理師會評估您是否適合進入婚姻諮商的療程，也會針對治療如何進行、治療目標與您共同討論，為進入治療做準備。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57022

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