3C族注意！長期姿勢不良恐致偏頭痛

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偏頭痛的原因？陳信宏醫師說明，偏頭痛的機轉目前還不是很明確，但這幾年發現周邊神經或中樞神經的末端過度敏感，會有較大的機率引發頭痛。偏頭痛的原因有很多，像是飲食、壓力、睡眠、天氣變化、吃到刺激性食物、荷爾蒙改變或肌肉過於緊繃等因素，都有可能會產生偏頭痛。
而偏頭痛通常有遺傳性，根據研究顯示，父母一方有偏頭痛，子女遺傳機率約4～5成，若是父母雙方都有偏頭痛，機率則高達2／3。偏頭痛第一次發作的年齡大概落於15～25歲，而好發年齡則是在30～50歲。臨床觀察發現，女性發生偏頭痛的比例是男性的三倍左右，最主要是因為女性賀爾蒙變化（如：青春期、生理期、懷孕或更年期等），有7成的女性偏頭痛的發作時間與經期有相當的關連性。除此之外，過度勞累或是生活作息不定的人，也較容易產生偏頭痛。根據目前新的研究顯示，肥胖的人機率也比較高，可能是因為運動量少，加上肥胖導致體內發炎物質較多有關，才較容易引發篇頭痛。
想解決偏頭痛，有哪些治療方式呢？陳信宏醫師表示，目前治療偏頭痛最主流的方式就是藥物，口服藥物以急性止痛藥為主，因為偏頭痛大多都是陣發型，情況不嚴重者（一個月出現1～2次頭痛情形）就可以使用藥物，但若是發生頻率太高，就要搭配使用其他預防性藥物，例如：抗憂鬱劑、乙型阻斷劑、妥泰等。
對於口服藥效果不好、嚴重或慢性偏頭痛的人，可以施打神經阻斷針、肉毒桿菌素或CGRP單株抗體注射等方式來改善偏頭痛。若是以上治療效果都不好的人，則是建議可讓專門醫師評估是否適合接受微創手術治療，去除長期刺激壓迫周邊神經的肌肉血管，使神經恢復健康，能有效改善過度敏感、降低或預防偏頭痛的發生。
肉毒桿菌素不僅能用於醫美除皺，還能治療偏頭痛！陳信宏醫師指出，因長期姿勢不良而導致偏頭痛的3C族群，幾乎都會有肌肉過於緊繃的問題，所以要放鬆肩頸區域的肌肉（如：斜方肌、胸鎖乳突肌等）才能改善頭痛問題，將肌肉放鬆後較不會壓迫神經導致發炎而引發頭痛，能定期施打肉毒桿菌素來緩解頭痛，同時也會感覺肩頸比較不會那麼僵硬了。此外，使用3C一定要適時休息、做些舒緩活動，對於肌肉緊繃都能有些微的改善效果，還能透過物理治療或是舒緩按摩等方式，來放鬆肌肉、舒緩頭痛。
肉毒桿菌素除了運用在醫美上，經多年研究證實，還能用於治療慢性偏頭痛，肉毒桿菌素治療偏頭痛的原理有兩個，一是肉毒桿菌素能抑制神經末梢的傳導物質「乙醯膽鹼」的釋放，進而使緊繃的肌肉放鬆，當肌肉被放鬆後就不會壓迫神經，此外肉毒桿菌素還能抑制發炎傳導物質，而達到緩解疼痛的效果。肉毒桿菌偏頭痛治療時間約10～20分鐘，在術後1～2周就能感受到治療效果，但少數較嚴重的人可能要治療1～2次才會有明顯效果，建議3個月施打一次、連續施打3個周期，標準治療劑量為155單位（實際治療劑量會依個人體質和問題嚴重程度而有所不同），醫師會根據患者疼痛部位、肌肉緊繃處或壓迫的神經點施打肉毒桿菌素，就能有效減少偏頭痛發作的頻率以及疼痛度。
在韓國相當受歡迎的新一代「亞洲肉毒」（韓國俗稱：彩虹肉毒），由韓國知名藥廠經過多年研發，透過與西方接軌的先進HIPURE™專利純化技術，再利用SEC粒徑篩析層法進行過濾，只保留高純度＞98%的大分子900KDa的肉毒桿菌素，且經過美國FDA、歐洲EMA和台灣TFDA三重認證，也是目前眾多韓國肉毒品牌中率先獲得多個國際第三方的嚴格認證批准，效果媲美老字號經典肉毒品牌，且價格親民，相當適合需要施打大劑量的人，性價比高且兼具效果與安全。
醫師小叮嚀慢性偏頭痛患者應保持正常的生活作息，避免熬夜和過度勞累，才能有效預防偏頭痛發生。現代人3C不離手，因此普遍有肩頸痠痛文明病，一定要適當的休息與伸展讓肌肉舒緩，就可以減少偏頭痛發生的機率。陳信宏醫師特別提醒，偏頭痛是一種複雜和反覆發作的一個疾病，建議尋求擅長處理偏頭痛的醫師做診治，才能有效緩解頭痛問題。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57081
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