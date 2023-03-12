7旬翁心臟衰竭反覆住院　奇美醫學中心「1照護模式」讓再住院率下降

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心臟功能強化治療團隊介入 三個月再住院率下降根據衛生福利部2021年統計，心臟疾病是國人第二號殺手，隨著年齡老化，心臟衰竭的發生率逐年增加，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，若無適當治療，易導致疾病預後差，三個月內再住院率高達30%，五年的死亡率就有50%，等於半數的心臟衰竭病人壽命不到五年，其症狀不容小覷。
根據奇美醫學中心心臟血管內科統計2017年12月成立心臟功能強化治療團隊後，迄今共收治427位心臟衰竭病人，大幅縮短心臟衰竭病人住院天數及三個月內再住院率逐年下降，三個月內再住院率由33.3%(2017年)降至9%(2022年)，下降高達24.3%；而平均住院天數也從10.6天(2017年)下降至6.2天(2022年)。
跨領域全人照護模式 預防並減輕痛苦奇美醫學中心心臟血管內科主任施志遠表示，過去心臟衰竭的治療是醫師與病人一對一的照護模式，對於後續照護追蹤相對較為缺乏，因此常難以提供連續性的照護。自2017年7月起衛生福利部實施心臟衰竭急性後期照護計畫，奇美醫學中心也於同年12月成立「心臟功能強化治療團隊」，主要針對心臟衰竭病人給予全方位且個別化的照護及持續追蹤，使個案返家後也能遵循醫療團隊提供照護資訊；2019年更進一步結合緩和醫療團隊，提早偵測病人因疾病所產生的身、心、靈問題，經過詳細的評估和適當的處置，達到預防和減輕痛苦之成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57089
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