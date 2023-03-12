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冷氣溫降「1疾病」風險暴增！　醫提醒：留意早期症狀

冷氣溫降「1疾病」風險暴增！　醫提醒：留意早期症狀
冷氣溫降「1疾病」風險暴增！　醫提醒：留意早期症狀

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】近日冷氣團接力來襲，隨著氣溫下降，許多人可能會感到身體不適或容易受寒感冒，此外，寒冷的天氣還會對心臟健康帶來負面影響，若是加上有抽菸、酗酒等不好的生活習慣，則會增加心肌梗塞發生的風險。因此除了要注意保暖外，也應當養成良好的生活習慣，以保持心臟的健康。

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天冷影響血流　小心心肌梗塞

柳營奇美醫院心臟血管內科鐘國瑋醫師表示，心肌梗塞是一種心臟疾病，常好發於冬季，通常是由於冠狀動脈阻塞或狹窄所引起的。當氣溫下降時，冠狀動脈便會縮小，進而影響血流，使血壓升高和血液黏稠度增加，加上冬日冷風還會刺激交感神經，使心臟負荷增加，提高心臟疾病發生的風險，尤其是高血壓、高血脂、糖尿病等疾病患者，更需多加留意小心。

早期症狀要警覺　避免不可逆傷害

若民眾發生心肌梗塞的早期症狀，如胸痛、胸悶、呼吸困難等，應當及時就醫治療，保握黃金治療時間。心肌梗塞需要以心導管置放血管支架或是以繞道手術重建心臟血流，嚴重時可能造成死亡或其它不可逆之傷害，因此，只要出現症狀，一定要馬上就醫，一旦稍有延遲，就可能出現生命危險。

保持身體溫暖　減少心臟疾病

預防心肌梗塞，鐘國瑋醫師提醒，要先保持身體溫暖是最基本的原則，在室內時，宜注意保持室內溫度穩定，避免過冷或過熱；出門時應當穿暖和的衣服，特別是保護脖子、胸部、手腳等容易失溫的部位。

此外，保持健康的生活習慣也非常重要，如適當運動、均衡飲食、戒菸限酒等，都有助於心血管疾病的預防。而有心臟疾病的高風險族群，更應注意定期安排心血管檢查，以及依醫囑進行治療和用藥。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57011

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