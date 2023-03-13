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WSBL／團隊三分球命中率破5成　國泰開啟連勝之旅

▲國泰女籃開啟連勝之路。官方提供
▲國泰女籃開啟連勝之路。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第18屆WSBL循環賽，台灣電力出戰國泰人壽的賽事，國泰以81:65帶走勝利，開起連勝之路。首節台電進攻當機只拿下8分，國泰靠著團隊拿下25分。第二節台電氣勢漸起，郭佳紋一次漂亮的穿針引線助攻張譯文，分差來到個位數，張譯文此節貢獻10分，縮小與國泰的差距，中場台電31:42落後。

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下半場雖然台電奮力追趕，但還是無法彌補第一節的失血過多。國泰今日共投進9顆3分球，團隊3分命中率高達五成，罰球命中率八成，得分把握度相當高。

數據方面，台電張譯文今天豪奪27分外帶4籃板3助攻1抄截；國泰鄭伊秀繳出18分8籃板4助攻、韓雅恩11分9籃板7助攻、陳薇安16分4籃板4助攻、黃鈴娟14分3籃板、林育庭則有11分進帳。

第二場賽事，台元紡織面對打敗過他們的中華電信，首節雙方互咬，不過台元吳盈潔今日手感火燙，站出來拉開與電信的比分。第二節電信陷入得分低潮，僅有零星攻勢，而台元頻頻殺入禁區，獲得不少罰球機會，半場結束前電信王游乙文把握住一次漂亮的進算加罰，中場電信26:40落後。

易籃，台元吳盈潔馬上又製造電信的犯規，台元強勢的籃下攻擊讓電信有點招架不住，台元的中鋒林蝶，前三節結束得分已經超越20分大關。第四節林蝶犯規達五次退場，林蝶本場得分已是本賽季新高，可惜無法挑戰個人在WSBL的得分紀錄。終場台元以75:54收下勝利。

林蝶表示，要去熟悉裁判的吹判尺度，也說道：「上一循環有輸過電信，因為球賽剛開始可能沒有那麼專注，所以今天賽前開會就有說，上場就要專心、拿出拚勁。」

數據表現，台元林蝶23分15籃板2抄截，吳盈潔18分4籃板5助攻、卓敬10分8籃板；電信林玉書12分12籃板2抄截、黃湘婷15分8籃板、以及徐詩涵貢獻10分7籃板。

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