經典賽5大亮點超狂！張育成官階大晉級　他投7球就被砲轟

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中華隊首戰在3月8日登場，對上巴拿馬結果慘被血洗，以5：12落敗，中間甚至一度差點被扣倒提前結束比賽，其中包括總教練林岳平的調度也備受討論外，球員被轟得最慘的則是「鄧愷威」，在該場賽事6局上半登板投球，結果第一球就砸在打者身上形成觸身球保送，隨後連投4顆壞球保送，接著對手短打又傳一壘失誤，形成無人出局滿壘，1人次都沒解決就退場，只投7球就讓對手上滿壘，身為本屆中華隊投手旅美層級最高、效力舊金山巨人隊2A的鄧愷威繳出這樣的表現，讓球迷超傻眼，隨後經典賽也再沒見他被派上場。
二、中華隊戰義大利二度逆轉！晉級希望奇蹟再打開
中華隊由於首戰失利，第二戰勢必一定要拿下，該場賽事面對義大利先開胡得分後，中華隊又立刻追平比賽，不過中間投手群遇到亂流，義大利再度領先比分，隨後在第六局時，先是靠著呂彥青登板，結果一球未投牽制跑者，抓下第三個出局數，搭配六局下張育成的兩分砲，中華隊追平比數氣勢直接上來，最終靠著吉力吉撈·鞏冠的三分砲，拉開與義大利的比分差奪下勝利，驚天二度逆轉勝，讓球迷全都沸騰了！
三、張育成「晉級手勢」爆紅！滿貫砲震撼世界榮獲MVP
張育成在這次經典賽當中表現優異，四場比賽共計16打數，擊出7支安打、2支全壘打包含一發滿貫砲、2支二壘安打、8分打點，打擊率0.438，幾乎所有指標性的打擊數據都名列本屆所有出賽球員的冠軍，被大會選為本屆賽事A組的「分組最有價值球員」，其精華片段獲得外媒、MLB官網以及各大社群瘋傳。
其中在上壘或者全壘打繞場時，張育成的招牌手勢「敬禮」也引起外媒記者的好奇，這緣起於他因為是體育署列為列管球員，規定接下來5年就是必須配合國際賽集訓和比賽，沒想到當初經典賽在徵召中華隊球員時，張育成表態婉拒，結果被球迷痛罵是「逃兵」，隨後以此是自嘲，在上壘時就會比出敬禮手勢，而經典賽的優異表現，球迷已經將張育成從「二兵」晉升為「國防部長」。
四、台灣應援團「經典女孩」紅到國外！全球觀看數衝破上億
而這次經典賽除了球員精湛的表現之外，也必須給啦啦隊以及台灣球迷一個讚！超熱血的「台式應援」，包括「Team Taiwan」口號以及各式各樣的應援曲，都讓外國球迷以及媒體為之震撼，包括WBC官方社群，以及大聯盟官網都發文特寫，許多IG、Tik Tok有關棒球相關的帳號通通都在轉發，觀看數絕對衝破上億！
令人震撼的應援模式，也讓義大利隊總教練Mike Piazza在與中華隊比賽後說「我不是指真的驚嚇，令我驚艷的是整個球場氛圍，像是啦啦隊和球迷們的聲音，真的很有活力，我想或許你可以在電視上看到，但當你在球場裡面，就會有全然不同的體驗。」
五、A組預賽「晚接午」大亂鬥！承辦單位遭球迷圍攻
中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力求勝挺進東京巨蛋，不過最後以1：7輸球，雖然與A組所有國家成績都是2勝2負，可惜在失分率上墊底，無緣晉級8強。但賽後檢討聲浪不斷，首當其衝的就是承辦單位「悍創運動行銷」，因中華隊「晚接午」的賽程，讓不球迷相當不滿，甚至抓包悍創總監高偉凱12天前就曾表示「賽程安排是為了賣票」，與回應賽程都是由大聯盟安排有些出入，再次掀起話題。
回顧這是A組預賽來看，四個國家除了荷蘭以外，都遇到「晚接午」的情況，而僅有古巴在這樣的情況下贏球，其餘國家都是敗陣，加上其他經典賽主辦國家包括日本、美國安排自己國家賽程時「全部都是晚場」處理，然而A組的荷蘭雖然沒有晚接午的情況，但有兩場中午的賽程，搭配悍創總監高偉凱曾說「賽程是為了配合台灣球迷看球習慣」，不少球迷認為承辦單位沒有讓地主國發揮優勢，只顧商業利益，才會衍生這次爭議。
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