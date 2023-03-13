經典賽／中華隊無緣衝東京！台灣1人確定晉8強 背景曝光
中華隊昨日經典賽對上古巴，奮力一搏沒有退路必須拿下勝利，不過最後以1：7輸球，無緣挺進東京巨蛋，讓不少球迷雖然感到可惜，但也為中華隊球員喝采他們這一週以來的出賽表現。然而在A組賽事當中，最終晉級8強的為義大利以及古巴，其中義大利台灣籍教練徐志維，也成為經典賽唯一晉級8強的台灣人。
記者張嘉哲/綜合報導
這次A組預賽可以說是大亂鬥的情況，原本外界看好荷蘭能夠在最後一局打下義大利，在中華隊敗陣古巴之後，以3勝一敗攜手古巴晉級8強，沒想到最終戰義大利「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）先發4局挨1轟但只失1分，最後打線發威，讓義大利單局灌進6分，終局以7：1打敗荷蘭，A組所有國家形成全部都是2勝2負的情況，以失分率比較後，由義大利以及古巴晉級。
然而值得一提的是，雖然這次中華隊不能晉級，不過台灣還是有1人獲得前往東京的機會！那就是義大利教練團的台灣籍教練「徐志維」，他從台南出生，過去曾經在美職匹茲堡海盜隊球團工作，擔任助理教練與翻譯，後來在大陸擔任大聯盟在中國培訓教練，結識了義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza），而因為有大聯盟工作的背景，加上經典賽教練無國籍限制，義大利棒協持續交涉，才讓徐志維成為義大利隊教練團的一員。
這次剛好義大利與中華隊都同在A組，且還是在台灣舉辦，於是徐志維也跟著球隊一起返鄉比賽，賽前就有被詢問心情，徐志維當時就有說「心情其實很複雜，也反覆問過自己關於這件事，但後來認為棒球就是棒球，希望勝負放一邊，兩隊都能發揮最好實力呈現一場高品質的比賽」，如今義大利成功晉級8強，也盼徐志維參與帶領的團隊能夠獲得佳績！