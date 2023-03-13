經典賽／決裂？日網心痛台灣輸球 原因是「林襄不來了」
2023棒球經典賽A組預賽日前落幕，中華隊最終戰不敵古巴，確定無緣挺進東京巨蛋，然而日本在這次預賽中取得佳績也確定晉級8強。不過，台灣敗陣未能到日本打複賽，對於日本網友來說可就不好了！在消息曝光後，不少網友紛紛表示「心太痛」，理由是因為他們所熱愛的峮峮、林襄等中職5隊啦啦隊員組成的「經典女孩」將也不會到日本應援，讓他們相當傷心，也讓台灣球迷笑稱「說好的台日友好？」
記者張嘉哲/綜合報導
在中華隊確定無緣晉級8強之後，日媒也開始爭相報導該消息，根據《日刊體育報》報導，提到台灣啦啦隊「經典女孩」熱情應援，成為台灣經典賽的最美風景，不過因為中華隊的淘汰，讓IG超過156萬追蹤的林襄無法隨隊抵達日本。
除此之外，包括「台灣敗退」的關鍵字也躍上熱搜，不過仔細搜尋一看，會發現打開貼文每一則都會出現林襄的身影，不少日本網友紛紛表示「真的絕望....看不到林襄太可惜了」、「知道林襄沒辦法來之後，傷心到吃不下飯了」、「還以為前兩天中華隊氣勢是一定會來的....沒了林襄」、「希望可以當嘉賓....」、「不然來幫日本加油呀....心好痛」、「等等....林襄這是不來日本了嗎？」
種種貼文都可以看出林襄在日本的超高人氣，另外還有峮峮也同樣是被許多日本網友點名，不過由於日本球迷在意的點不是因為「中華隊打輸可惜」而是「中華隊打輸啦啦隊不能來可惜」，讓不少台灣球迷紛紛苦笑稱「台日友好崩壞嗚嗚嗚嗚嗚」、「日本人可惜的點....真的跟我想的不同......」、「說好的台日友好是騙我們的吧QQ」。