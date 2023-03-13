感染管制學會成立30載　抗微生物製劑抗藥性控制三箭　守護全民健康

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在醫院中接受照顧的身體羼弱、免疫力不全的民眾，可能因為小小傳染性疾病成為壓垮駱駝的最後一根稻草，而導致悲劇。由於醫療本身的複雜性，以及公共使用空間的特殊性，避免這樣的憾事發生需要跨科部的努力，因此包括醫師、護理師、清潔人員等等在感染管制都扮演重要角色。台灣感染管制學會秘書長詹明錦醫檢師表示，以COVID-19為例，醫院內發生確診感染時，也需要靠感染管制醫檢師，和感染管制護理師一起搭配，去進行採樣送檢，了解環境污染情形，或找出傳播鏈並加以阻絕，來維護醫院所有人員健康。
感染管制如何進行系統性先期規劃並如何評估呢?感染管制人員工作內容和其他醫事人員有所不同嗎?台灣感染管制學會監事張瑛瑛感染管制護理師補充道，最重要是透過主動監測及實地稽核以發現問題，包括監測抗藥菌及醫療照護相關感染收案，透過實地稽核觀察執行落實度及正確性，報表分析及資料回饋，幫助臨床端達到有效感染管制。感染管制並且需要因時制宜，讓SOP更符合現代醫療進展，以達到品質改善。
從多年的經驗中，病人以及陪病者在無意中也可能造成了病菌的交叉散播及環境汙染，尤其在新冠疫情期間再度凸顯這是感染管制推動的新挑戰。由於醫療照護的延續性，陳宜君理事長呼籲，除了醫療機構內同仁的參與，也需要全民都有感染管制的正確觀念。
陳宜君說新興傳染病，如三年來的新冠疫情得到大家的重視，並攜手防疫，共同度過全球人類健康，甚至經濟層面的巨大衝擊。但是醫療照護所帶來的問題，抗微生物製劑抗藥性這個全球危機，正如2022年10月世界衛生組織在世界衛生高峰會指出：「抗微生物製劑抗藥性，雖然鮮少在媒體報導，卻是一個將威脅我們全球重返醫療黑暗世代的沉默疫情。」
陳宜君提及抗微生物製劑的研發支撐著現代醫療，包含重大手術，免疫不全的病人如癌症患者的治療，器官移植等。但是抗微生物製劑的黃金60年已經過去，現在進入後抗生素時代，抗微生物製劑的研發跟供應已經低於需求。歷經新冠疫情洗禮後，包括台灣、美國等多國發現三年來抗藥菌問題快速惡化。
詹明錦秘書長補充道，在台灣疾管署THAS抗藥性菌株監測系統的資料可以觀察到在疫情期間多種抗藥性細菌的比例持續增加，不僅僅是醫學中心，地區醫院加的趨勢可觀，甚至長照機構等都需要特別注意。
因此，陳宜君理事長代表台灣感染管制學會針對抗微生物製劑抗藥性控制，呼籲全民一起重視的三支箭，第一個最重要就是有效的感染管制措施，避免病菌散播以及預防感染。第二支箭就是抗微生物製劑合理使用，維持用藥多樣性。第三支箭鼓勵新抗微生物製劑研發，期待中長期能有新的突破性藥物能夠分擔臨床上所面臨的威脅跟壓力。
張瑛瑛感染管制護理師表示感染管制最重要的目的就是讓感染不再擴散，就像COVID-19現在不會追求零感染，但維持在可控範圍內，感染管制的要點就是讓感染在早期就被處理，不要發生後續比較嚴重的後果。
陳宜君進一步說明，抗微生物製劑的合理使用不是限制使用好的、新的藥物，而是強調精準治療的四大原則：對症下藥、就因解決、因人而異、因時制宜。第一對症下藥，針對感染症，要用抗微生物製劑。第二就因解決，根據疾病原因，而不是根據症狀，像新冠肺炎是病毒感染，就要選擇抗病毒藥物而不是對抗細菌的抗生素。第三則是因人而異，許多民眾新冠會自己痊癒。而需要治療時需根據病人的整體健康狀況、器官功能還有感染部位去選擇最適當的藥物。假如病人腎臟功能不好或者是有用一些藥物會有交互作用，有些好藥就可能不適合。第四是需因時制宜，再以新冠藥物治療舉例，抗病毒藥物希望在發病5天內使用，假如是發病5天後或者是已經變成重症的話，用藥重點就不一樣。
陳宜君理事長最後表示，感染管制專業領域30年的努力有其重要性跟影響力，包括透過感染預防，縮減住院天數，節省額外的醫療支出，確保病人安全跟醫療品質。在3年的防疫期間，感染管制也獲得各界肯定。然而國內正面臨感染管制嚴重人才短缺的困境，希望政府、醫界、社會能夠給與正視、鼓勵跟支持。藉由學會成立30週年，呼籲並期待更多有心之士加入感染管制團隊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57061
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