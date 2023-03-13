失智母驚「被狗仔跟蹤！？」　唐從聖百善「笑」為先

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唐從聖幽默面對失智長照疫情解封脫下口罩，你還記得怎麼笑嗎？為了迎接5月7日世界愛笑日，公益大使唐從聖、王滿嬌共同號召老少民眾報名參與「大笑比賽」、「愛笑大遊行」等活動，把大笑帶來的樂活感染力分享給周遭親友。
唐從聖身兼舞台劇導演、演員、兒子，他表示人在生活中要演好各種角色，宛如自己的新作「會演是英雄」。私下的他照顧失智母親長達10幾年，分享有次帶媽媽出門，媽媽緊張直指：「前面有狗仔在跟蹤我們！」從從定睛一看，竟然是「小黃」計程車！面對父母雙雙失智，他樂觀表示：「上天奪走了我健康的父母，但也給了我可愛幽默的父母。」妙語如珠逗得全場大笑。
2023 世界愛笑日代言人-唐從聖大笑影片
王滿嬌近80歲元氣十足最近因電影擄獲年輕影迷的「滿嬌姨」王滿嬌，出道至今超過50年，戲劇作品多達上千部。即將邁進八十古稀的她元氣十足，表示：「疫情期間許多老人退休不敢出門，待在家裡時間久了，漸漸覺得生活苦悶，尤其愈是苦悶愈要練習大笑，除了能隨時保持好心情，老人家也能防失智，家裡氣氛也會變得更好！」
滿嬌姨和從從兩人都說，大笑本來就有益身心健康，愛笑瑜伽可以為腦部帶來更多活氧，提升免疫力，對於長期從事演藝工作的藝人來說，除了能夠減壓、放鬆、增加自信和快樂，還能增加肺活量、鍛鍊橫膈膜和腹肌；一般民眾多笑也能有助提升說唱技巧，並促進人際關係和諧，建立良好的溝通與信任。
2023 世界愛笑日代言人-王滿嬌大笑影片
醫：大笑有益身心健康愛笑瑜伽協會理事長林頌凱醫師表示，大笑不但有益身心健康，還能抗憂鬱、提高免疫力。愛笑運動是最有投資報酬率的運動，不但能促進身體健康，培養正向樂觀的態度，並且能讓人更貼近了解自己，學習如何與他人分享快樂經歷和技巧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57109
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