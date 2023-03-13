猴痘又來襲！這5類人是危險群：補充「3維生素」可預防

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猴痘為一種人畜共同傳染症，首次是在研究猴子群體中發現，在世界衛生組織定義後，發現猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，與天花同屬「正痘病毒屬」。
猴痘感染症狀
感染猴痘後最明顯的特徵，就是皮膚會有異常的扁平或隆起；另外可能會有發燒、畏寒、出汗、全身痠痛、疲倦等症狀，持續時間約為2至3周。
猴痘5大危險群
為了避免猴痘產生，我們必須注意有可能感染猴痘的族群，若接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被污染物品易被感染。高敏敏指出，通常下列5種人最有可能感染到猴痘：
免疫力差的人：容易讓感染源有機可乘；
孕婦：產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒；
幼童：兒童受感染容易引發重症；
密切接觸感染者：例如親密接觸（擁抱、按摩、親吻等）及長時間的面對面接觸或性行為；
吃到受感染動物的肉。
預防猴痘
那麼要預防猴痘感染、增強抵抗力，高敏敏建議補充：
維生素A
是鞏固皮膚和黏膜的重要營養，但是人體無法自行合成，必須靠食物來補充，像是紅蘿蔔、紅番薯、紅椒、蛋黃、地瓜葉、菠菜等食物中就有豐富的維生素A；
維生素C
能提升整體保護力，避免感染猴痘或發炎，除此之外也能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、也有抗氧化的功效。但比較要注意的是，維生素C是屬於水溶性營養素，常常會被身體代謝掉，所以更要注意補充。富含維生素C的食物則推薦芭樂、草莓、小番茄、柑橘類、奇異果、蔬菜類等；
維生素D
有助減少身體發炎，降低被感染的機率，除此之外也能幫助鈣質吸收、維持骨骼健康。可以多補充牛奶、乾香菇、木耳、蛋黃、鮭魚等，或是每天到戶外曬10至20分鐘的太陽，以增加體內維生素D。
最後高敏敏提醒，除了飲食方面要注意之外，也可以在料理前確認食菜及人員衛生，並將食物確實煮熟；與人接觸時要保持距離及衛生，像是佩戴口罩、避免接觸猴痘感染者；平時也可以多消毒雙手或個人物品。
統整來說，想預防猴痘，大家都要確實做好自我防護，才能擁有健康的身體。
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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