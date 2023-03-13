暈眩、耳鳴、聽力下降？梅尼爾氏症找上門？醫：３情況速就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是梅尼爾氏症？為何會出現？劉承信醫師表示，梅尼爾氏症主要由內耳相關疾病引起，常見例如內耳淋巴液水腫等，至於水腫原因則還有待進一步研究，幼兒的內耳淋巴液水腫可能和先天結構異常有關，成人則可能和外傷、感染、自體免疫等因素有關。
梅尼爾氏症典型３症狀：梅尼爾氏症患者易出現暈眩、耳鳴、聽力下降三個典型症狀，若三者同時出現機率就相當高。暈眩多以週期性的搖晃、旋轉、晃動表現，從幾分鐘到幾小時都有可能。耳鳴就較變化多端，可能為持續性的高頻耳鳴，也有可能是斷斷續續的耳鳴。聽力下降則多為低頻率減損，例如男性較低的聲音可能就聽不大到，且有可能永久性聽力受損。上述症狀明顯程度也可能因人而異，有些人可能暈眩較明顯，有些人可能耳鳴較明顯，有些人也可能聽力下降較明顯。
暈眩、耳鳴、聽力下降未必是梅尼爾氏症，３情況速就醫！
未必是梅尼爾氏症：值得注意的是，梅尼爾氏症的暈眩、耳鳴、聽力下降三種情況雖一般不會帶來直接危險，但出現這三個症狀也未必就一定是梅尼爾氏症，只是機率較高，也有可能是其他疾病所引起，畢竟這三種情況其實也是常見其他耳部等疾病所呈現的症狀。
３情況速就醫：劉承信醫師建議，若出現三種情況就盡早就醫檢查為佳，因為可能是其他疾病所引起，包括了出現頭痛、單側聽力受損、臉部或肢體無力等。像是聽神經腫瘤就也有可能出現暈眩、耳鳴、聽力受損三種症狀，但單側聽力受損會更為明顯，且可能會越來越嚴重。而若是合併出現臉部或肢體無力，則很有可能是其他神經學症狀，例如腦中風，若出現這些症狀不可大意。
治療梅尼爾氏症４大方向，改善症狀影響是首要目標。
九成以上症狀可控：劉承信醫師表示，民眾就醫後一般會安排電腦斷層等檢查，確認為何種原因造成這些症狀。而梅尼爾氏症目前是無法完全根治的，不過有九成以上的患者症狀是可控制的，治療目標就會以降低症狀發作頻率、降低症狀對身體造成的影響、以及降低症狀對生活造成的影響。
４大治療方向：第一線治療會是調整生活型態，飲食避免可能誘發梅尼爾氏症的飲食，如高鹽、高糖、重口味、咖啡因、酒精等，特別是降低鹽分攝取據研究有顯著的改善。也須避開各類過敏原，如蝦、花生、奇異果等常見過敏原類型食物，或塵螨、灰塵等。另外也建議避免壓力、應適度紓壓。
第二線治療會建議進行復健運動，如眼球運動、身體平衡運動，降低頭部、視覺形成症狀不適的可能性。第三就會是藥物治療，會是在急性症狀、慢性症狀出現時採取此對策，如止暈藥、止吐藥，或血管擴張劑、利尿劑等，並觀察約3-6個月。而若上述情況都未有所改善，最後則考慮以手術治療進行，排除當前耳部所出現的問題，不過此情況較為少見，多半還是以前三者為主。
上網了解梅尼爾氏症後，也要注意症狀盡早檢查！
劉承信醫師提醒，民眾出現症狀多會先上網尋找答案，出現暈眩、耳鳴、聽力受損可略先知道可能為梅尼爾氏症，但確切原因還是得由專業醫師診斷為主，有其他合併症狀出現更應提高警覺，以利確保健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。