壓力來襲，讓自律神經措手不及？專家淺談自律神經失調用藥

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自律神經失調不受控？當心慢性病找上門
什麼是「自律神經失調」呢？自律神經失調不是疾病，而是一種症狀的表現。自律神經遍佈全身，其不受大腦所控制，具有負責調節身體運作的重要功能，包含血液循環、內臟器官、荷爾蒙等，容易受到情緒及外在壓力的影響。
自律神經又可分為交感神經及副交感神經，於正常情況下有相互協調制衡的關係。一旦自律神經長期失調，就可能逐漸導致各種疾病的產生，像是胃食道逆流、高血壓、糖尿病等。現代人生活壓力大，每個人多多少少都可能有自律神經失調的狀況，症狀因人而異。
在生理因素上，目前研究指出，自律神經失調的成因與大腦中的神經傳導物質失衡有關，其中這些神經傳導物質包含血清素、正腎上腺素、多巴胺等，影響我們的情緒。
如何治療自律神經失調？遵醫囑、有耐心慢慢調整
自律神經的治療藥物，目前以抗憂鬱劑、鎮靜劑與安眠藥為主，並且依據每個人的體質與身心狀況來調配。其中最常見的治療藥物為抗憂鬱劑，以緩慢調整大腦中的內分泌進行治療，而此類藥物服用初期可能會使患者產生不適應的副作用，常見的副作用如噁心、頭痛、疲倦感等，會隨著治療時間而降低。因此，藥物治療初期會先從低劑量開始以減少身體的不適感，服用2至4週改善情緒的效果才會漸漸出現。
一般使用抗憂鬱劑於1至3個月內藥效達到穩定，通常達到有效治療效果需要至少3個月以上，待症狀改善並與醫師討論後，可嘗試逐步減藥。此外，由於等待大腦神經傳導物質的濃度回升所需時間較長，一般會搭配鎮靜劑作為輔助用藥，幫助個案產生暫時性的放鬆，並且適時使用安眠藥，幫助睡眠，協助身體保持正常作息。待抗憂鬱劑的藥效出來，改善情緒與睡眠後，再慢慢將鎮靜劑、安眠藥等輔助用藥減低。
提醒民眾，自律神經的失調並不是一夕之間造成，是因為長期失衡的身心狀態所導致，而調整自律神經的恢復過程是需要時間與耐心，並定期與專業身心科醫師討論，切勿自行停藥或增減藥物，以免戒斷反應的發生。
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