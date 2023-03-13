細胞治療是難治疾病新曙光？「幹細胞」活化擴增提升可行性

隨著細胞科技的進步，根據Cortellis數據庫指出，截止2022年5月底，全球幹細胞療法臨床試驗共有973項，包括癌症、脊髓損傷、腦中風、漸凍症、失智症、骨關節炎、帕金森氏症、紅斑狼瘡以及卵巢早衰等多種疾病。而台灣衛福部也開放了《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，開放細胞治療技術，成為許多難治疾病的新曙光。
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幹細胞萃取來源包括骨髓、臍帶血、周邊血。周邊血造血幹細胞被認為是幹細胞最好的來源，周邊血造血幹細胞也是治療多種血液疾病的方法之一，自體周邊血造血幹細胞移植有成功率高、侵入性低、治療應用範圍廣、副作用少、沒有排斥的優點，唯一怕的是自體沒有足夠且健康的細胞可用，因為當人體抽取分離出幹細胞的數量不足，將導致於在移植回人體治療時容易失敗。
活化幹細胞擴增 提升細胞治療可行性
面對擔心幹細胞的數量不足的窘境，目前長春藤生物科技的I CAREPRP-Plus活化幹細胞擴增，由耗資上億打造的衛福部核可人體器官保存庫及美國FDA核准的專用血液離心設備所操作，以每瓶100萬個/mm3血小板濃度進行製備，活性是一般PRP的20倍以上，加上全程使用密閉式血袋，在無菌正壓空間製程，每次製備後都會再次進行血液培養，確認無細菌感染才會為病患施打，是周邊血投入臨床醫療的重要突破。
周邊血造血幹細胞 臨床醫療應用兩大環扣
1.免疫療法：首先要能精準選出目標細胞株，透過幹細胞分選技術，篩選出優質活性高的幹細胞再進行擴增，可應用於幹細胞治療或讓已擴增的幹細胞分化成免疫細胞，應用於免疫療法。
2.幹細胞治療：周邊血液造血幹細胞(Peripheral blood stemcell，PBSC)的擴增技術，CD34+ HSCs(造血幹細胞)小於5%經過3周培養後可達純度90%以上，可應用於幹細胞治療，也可分化成免疫細胞，應用於免疫療法，或可以做其他實驗用，例如：標靶藥物篩選研究、移植入小鼠作藥學驗證。
除了再生醫學以外，長春藤生技也改良傳統PRP生長因子活性低、未通過血小板品質健檢、保存期限只有一天等缺點，推出生長因子活性高，血小板濃度可達每瓶100萬個/mm3，活性可達20倍的ICAREPRP+優適骨療法，而且還有著通過血小板品質健檢、若加上晶凍保存，保存期限可高達一年的優點，給想要保養關節的民眾有升級治療的新選擇。
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