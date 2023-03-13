貓愛跟進廁所是色鬼？獸醫師揭「真實原因」：重點不是你

下面好痛！女生「擦屁股方向錯誤」容易尿道發炎、千萬不能「用它」洗：醫揭6招降低感染

下面好痛！女生「擦屁股方向錯誤」容易尿道發炎、千萬不能「用它」洗：醫揭6招降低感染
下面好痛！女生「擦屁股方向錯誤」容易尿道發炎、千萬不能「用它」洗：醫揭6招降低感染

每日健康-每日都做得到的健康

有經歷過泌尿道感染的人就知道，發炎時「下面」真的是超級無敵的痛，泌尿科醫師指出，女生因尿道較短，所以會比男生更容易得泌尿道發炎，建議平常多攝取維生素C、確保足夠飲水量，並養成每天勤換內褲、不使用陰道清潔劑、行房後排尿的習慣，且如廁後擦拭下體時要使用「由前往後」的方向，就能有效預防感染。

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泌尿科醫師戴定恩在在臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》發文說明，泌尿道發炎最常由「大腸桿菌」所引起，因為女生的尿道比男性短，細菌就更容易進入尿道與膀胱中。

泌尿道發炎症狀

泌尿道發炎後，就會產生排尿灼熱疼痛、噁心嘔吐、發燒、頻尿、下腹痛等一系列症狀。

戴定恩醫師 授權提供
戴定恩醫師 授權提供
預防泌尿道感染

好在泌尿道感染發炎是可以預防的病症，只要平時多加注意生活中的小習慣，就能有效預防。在此為大家提供6個預防的小知識：

攝取維生素C多吃富含維生素 C 的水果和蔬菜，像是蔓越莓汁，能幫助酸化尿液，創造細菌不容易孳生的環境。但要注意的是，市售的蔓越莓汁可能有額外加糖，如果能自己準備會比較好。

勤換內褲：保持良好的個人衛生也非常重要，內褲要每天勤換，如果發現不明分泌物要趕快就醫。

不使用陰道清潔劑：陰道灌洗清潔用品有可能會影響尿道的酸鹼度，反而更容易引起泌尿道感染。

性行為後排尿：養成性行為後排尿的習慣，可以藉由尿液清洗尿道，沖走尿道內的細菌。

多喝水：多喝水、多排尿，是預防泌尿道發炎的關鍵之一，成人建議每天要喝進2000至3000 CC的水。

如廁擦拭方向有順序：女生如廁後擦拭下體一定要「由前往後」，從尿道口向肛門方向擦拭，能降低受到感染機會。

 本文經 戴定恩醫師 臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》授權報導

 

 

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