下面好痛！女生「擦屁股方向錯誤」容易尿道發炎、千萬不能「用它」洗：醫揭6招降低感染

我是廣告 請繼續往下閱讀
泌尿道發炎症狀
泌尿道發炎後，就會產生排尿灼熱疼痛、噁心嘔吐、發燒、頻尿、下腹痛等一系列症狀。
預防泌尿道感染
好在泌尿道感染發炎是可以預防的病症，只要平時多加注意生活中的小習慣，就能有效預防。在此為大家提供6個預防的小知識：
攝取維生素C：多吃富含維生素 C 的水果和蔬菜，像是蔓越莓汁，能幫助酸化尿液，創造細菌不容易孳生的環境。但要注意的是，市售的蔓越莓汁可能有額外加糖，如果能自己準備會比較好。
勤換內褲：保持良好的個人衛生也非常重要，內褲要每天勤換，如果發現不明分泌物要趕快就醫。
不使用陰道清潔劑：陰道灌洗清潔用品有可能會影響尿道的酸鹼度，反而更容易引起泌尿道感染。
性行為後排尿：養成性行為後排尿的習慣，可以藉由尿液清洗尿道，沖走尿道內的細菌。
多喝水：多喝水、多排尿，是預防泌尿道發炎的關鍵之一，成人建議每天要喝進2000至3000 CC的水。
如廁擦拭方向有順序：女生如廁後擦拭下體一定要「由前往後」，從尿道口向肛門方向擦拭，能降低受到感染機會。
本文經 戴定恩醫師 臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》授權報導
延伸閱讀
洗牙害「牙縫變大」？牙醫解迷思：牙縫露出、牙齦消腫的錯覺
小孩長不大「吃栗子補鋅」醫警3類人慎食：養胃、健骨護牙、備孕必吃