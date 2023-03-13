小心這五種中藥材　恐增膀胱癌風險

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膀胱癌九成有血尿 兩成五有頻尿、急尿症狀臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科醫師賴明志指出，泌尿道上皮癌可發生在腎、輸尿管及膀胱，95%的泌尿道上皮癌發生在膀胱，90%的患者會有血尿現象，25%的患者會頻尿、急尿。
女性發生率為第十六位而死亡率為第十二位；早期膀胱癌病變，最常從膀胱內壁的上皮細胞開始發生。
恐增膀胱癌風險 五種中藥材禁用賴明志說，現階段台灣膀胱癌主要危險因子，包括：抽菸、中草藥（馬兜鈴酸）和環境毒素（苯環類物質：裝潢工、油漆工）。中草藥馬兜鈴科植物的主要作用在於清肺、活血、止咳、止痛和利尿，也被當作減肥藥使用；馬兜鈴科植物含馬兜鈴酸，現今已被證實是非常強的致癌物，有引發膀胱泌尿上皮癌的風險，衛生福利部於2003年將含馬兜鈴酸之廣防己、青木香、關木通、馬兜鈴、天仙藤等五種中藥材及其製劑公告禁用。
尿道膀胱腫瘤切除 電刀加上雷射添安全性膀胱的任何位置都可能長出癌症，初步要先施行經尿道膀胱腫瘤切除手術，來建立膀胱癌的分期。如果發生大範圍的膀胱側壁腫瘤，施行經尿道膀胱腫瘤電刀切除會產生閉孔神經反射，增加手術中膀胱破裂的風險，可以利用雷射輔助腫瘤切除來減少閉孔神經反射。再者，靠近輸尿管開口的腫瘤也無法用電刀切除，必須借助雷射來做小範圍的精準腫瘤切除，方可保存輸尿管開口的完整。
遠離菸酒、拒絕不明中藥 高風險者需定期檢查賴明志提醒，不吸菸、避開二手菸、不要服用標示不明中藥、避開環境化學毒素。如果有長期接觸膀胱癌危險因子的患者，請定期泌尿科檢查，以期能早期發現、早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57032
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