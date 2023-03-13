Selina當媽！黃子佼不知情「傷心憤怒」　曝1端倪早漏餡

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Selina分享，她之前就和男友討論過生小孩，沒想到去年底熬夜跨完年後，覺得身體不太舒服，隔幾天驗孕居然驚見兩條線，當下還不敢相信，叫男友再買其他牌子的驗孕棒來測試，之後才確定是真的懷有新生命，當場開心到感動爆哭。
而身為Selina好友的黃子佼今日在出席活動時，被問到是否提前知情，他直言是看新聞才知道，「我有點傷心也有點憤怒」，甚至剛剛才在群組留了一堆話，但尚未收到Selina回覆，他也回想起過去對話，突然驚覺事有蹊蹺，因為2月主持一場益生菌活動時，Selina突然問起該產品好不好用，但兩人以前都是聊吃的，問到保健食品非常反常，那時候就可以看出端倪。
黃子佼透露，老婆孟耿如之前幫Selina算過紫微斗數，建議她去年懷孕是最好的時機，否則錯過又要等好幾年，而往前推算時間，Selina確實就是在去年底懷上寶寶，12月眾人聚會時，Selina還詢問黃子佼助理、嚴正嵐許多和小孩有關的事情，「這樣回想起來應該就是懷孕了」。
Selina爆出先懷孕才登記結婚，黃子佼坦言沒想過是這樣的順序，但群組裡丁文琪早就知道Selina懷孕消息，讓他吃醋喊：「我不是她好朋友，所以我不知道」至於Selina的男友，黃子佼表示和他不熟，但對方是個很大方的男生，即使大家聚會都插不上話也不會臉臭，每次都還是會陪著Selina來，對Selina用情至深。