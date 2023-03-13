快訊／Selina懷孕了！去年大方認愛　「小腰果」未知性別

Selina當媽！黃子佼不知情「傷心憤怒」　曝1端倪早漏餡

▲黃子佼今（13）日出席活動時被問到Selina懷孕一事，表示自己也是看新聞得知，忍不住開玩笑喊「我現在很傷心，也有點憤怒」。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼今（13）日出席活動時被問到Selina懷孕一事，表示自己也是看新聞得知，忍不住開玩笑喊「我現在很傷心，也有點憤怒」。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡/台北報導

41歲女星Selina（任家萱）今（13）日突然爆出懷孕喜訊，和小7歲的圈外男友小徐做人成功，讓眾人湧入祝福，好友黃子佼出席活動時被問到此事，表示自己也是看新聞得知，忍不住開玩笑喊「我現在很傷心，也有點憤怒」，但想起2月時曾被Selina問起益生菌的相關事宜，現在回想對話，似乎跡象明顯，早就能從多處看出端倪。 

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▲41歲女藝人Selina（任家萱）宣布懷孕，事實上，出道22年的她，歷經人生三大打擊，演藝之路相當坎坷，不過她仍樂觀面對，不放棄希望。（圖／翻攝自Selina IG）
▲Selina今日宣布懷孕喜訊，讓外界又驚又喜。（圖／翻攝自Selina IG）
Selina今日在微博廣播節目《迎任而解》中第20集宣布懷孕喜訊，並透露現在還不知道孩子的性別，但將小名取為「小腰果」，原因是之前去越南旅遊時，應該就已經是懷孕狀態，當時對腰果印象特別深刻，消息曝光後，外界立即湧入大量祝福。 

Selina分享，她之前就和男友討論過生小孩，沒想到去年底熬夜跨完年後，覺得身體不太舒服，隔幾天驗孕居然驚見兩條線，當下還不敢相信，叫男友再買其他牌子的驗孕棒來測試，之後才確定是真的懷有新生命，當場開心到感動爆哭。 

▲（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼今日在出席活動時，回想起過去和Selina的對話，突然驚覺事有蹊蹺，原來去年底和2月就露出懷孕端倪。（圖／記者陳明中攝）
而身為Selina好友的黃子佼今日在出席活動時，被問到是否提前知情，他直言是看新聞才知道，「我有點傷心也有點憤怒」，甚至剛剛才在群組留了一堆話，但尚未收到Selina回覆，他也回想起過去對話，突然驚覺事有蹊蹺，因為2月主持一場益生菌活動時，Selina突然問起該產品好不好用，但兩人以前都是聊吃的，問到保健食品非常反常，那時候就可以看出端倪。 

黃子佼透露，老婆孟耿如之前幫Selina算過紫微斗數，建議她去年懷孕是最好的時機，否則錯過又要等好幾年，而往前推算時間，Selina確實就是在去年底懷上寶寶，12月眾人聚會時，Selina還詢問黃子佼助理、嚴正嵐許多和小孩有關的事情，「這樣回想起來應該就是懷孕了」。 

Selina爆出先懷孕才登記結婚，黃子佼坦言沒想過是這樣的順序，但群組裡丁文琪早就知道Selina懷孕消息，讓他吃醋喊：「我不是她好朋友，所以我不知道」至於Selina的男友，黃子佼表示和他不熟，但對方是個很大方的男生，即使大家聚會都插不上話也不會臉臭，每次都還是會陪著Selina來，對Selina用情至深。 

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