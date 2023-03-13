異位性皮膚炎極度癢　多元治療並積極保濕

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異位性皮膚炎 好發兒童族群鄔翔帆醫師指出，異位性皮膚炎最常影響小孩子和青少年，60%在1歲之前發病，90%發生在18歲之前。異膚的發生是多重因素交互作用的結果，約有70%有異位性體質的家族史，也跟基因有關，特別是FLG的基因突變造成皮膚結構不穩定。另外，與環境因子也有關，比如處於二手菸的環境也是一個風險因子。簡而言之，當原本的肌膚屏障功能失調，加上皮膚遇到抗原的不適當免疫反應，就容易出現異膚的表現。
一般來說，異位性皮膚炎最大的特色就是劇烈的癢感，反覆發作，甚至後期會出現皮膚乾燥或是皮膚苔蘚化的表現，異膚的存在本身對於患者的生活品質大大的影響，甚至有些病例個案會伴隨其他共病，像是過敏性鼻炎和氣喘等。此外，許多人認為異位性皮膚炎只好發在兒童族群，事實上許多患者是從小發病並未好好控制，直至成人之後，仍然持續影響生活品質。
異膚程度不同 保濕會是基本功鄔翔帆醫師表示，異膚依嚴重程度治療方式多元，內服及外用都有，像是口服抗組織胺、抗生素與外用類固醇藥膏，以及生物製劑，如杜避炎等，這些藥物都需要經過醫師處方，不宜自行購買使用。國中生小明接受之生物製劑杜避炎是一種(IL-4Rα)拮抗劑，療程的推進與是否適合該治療方式需依病況而訂。
鄔翔帆醫師提醒，除了治療，「保濕」是異膚質患都最重要的基本功，務必得做的紮實，洗完澡後是保濕的黃金時間，洗澡水的溫度不宜太高；建議選擇成分單純、無香料無香精的保濕產品，依乾燥程度選用油膏 (ointment)、乳霜 (cream)、乳液(lotion) 等不同黏稠度的保濕劑。冬季時可以選擇脂質含量較高的產品，嬰兒族群則要避免使用含尿素的保濕品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57029
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