黃子佼女兒染玫瑰疹「高燒38度」！他腦補傳染源自嘲無知
男星黃子佼、王家梁今（13）日出席東森購物PODCAST節目《爹地佼出來》記者會，第二季邀請到新手爸爸王家梁上節目，黃子佼身為前輩也分享許多育兒知識，他就分享女兒小玉米上週六高燒不斷，後來才知道是得到玫瑰疹，症狀就是反覆發燒，但沒有感冒症狀，直到冒出疹子才會痊癒，他還聯想到是被玫瑰花傳染，自嘲：「當父母就是兩個字無知，覺得自己很廢、很沒用，各種腦補。」
記者賴禹妡/台北報導
黃子佼分享，前幾天帶著小玉米到台北玫瑰園踏青，沒想到當晚回家女兒就發高燒到38度多，這是小玉米出生10個月以來第一次發生這種狀況，沒有任何感冒症狀，就只是反覆不停發燒，讓第一次遇到的夫妻倆急壞。
黃子佼透露，之後才知道小玉米是得到玫瑰疹，他當時還聯想女兒是否被玫瑰花傳染，讓眾人哄堂大笑，他也直言：「當父母就是兩個字無知，覺得自己很廢、很沒用，各種腦補，也會經歷到各種忐忑、心情起伏。」
黃子佼分享，女兒出生之後他的購物慾幾乎變0，到百貨公司什麼東西不想買，只買了寶寶的東西，甚至從1月到現在任何衣物、鞋子都沒購入，穿的都是舊衣服，根本就是大反常，「男生賀爾蒙是會變，是有點不習慣，好像自己都快不認識我自己」，現在的生活就是以女兒為重心。至於提到小玉米未來交友狀況，黃子佼強調不會讓女兒太早交男朋友，若需要接送他都會親自開車，為了保護女兒幽默直呼：「我很愛開車，主持以外我最大的興趣就是開車。」