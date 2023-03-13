經濟部支持！台灣研發出「抗癌新藥」　全球首創技術獲2大突破

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抗癌新藥2突破 更穩定、安全所謂的「抗體藥物複合體（ADC）」是什麼？邱求慧處長說明，這是一種把抗癌藥物與具有導航功能的抗體相結合產生的藥物，能精準毒殺癌細胞，將有毒藥物定向送到特定細胞中。
2000年，第一個抗體藥物複合體藥上市，為傳統鍵結，容易脫靶，易在抵達癌細胞前就釋放出藥物錯殺其他細胞，治療安全係數低。不過，生技中心持續改善進步，研發出抗體藥物複合體雙效抗癌藥物，成為全球首創。
邱求慧處長指出，本次有兩項突破，第一是可攜帶 2種毒殺腫瘤細胞藥物到同一個抗體上，並已於台、美、澳、加、日、韓等國獲專利許可；第二是其專一性鍵結技術，使藥物達到均質、穩定性高，藥物傳送時穩定不易脫落。
經濟部支持研發 允諾未來百億投入4領域在經濟部技術處科專計畫支持下，生技中心快速切入ADC 抗癌藥物領域，成功開發全國首創的高專一「三甘露醣鍵結技術」。
生技中心董事長涂醒哲以「精準爆破」形容抗體藥物複合體藥，並表示抗體藥物複合體藥物可用來對付臨床上許多難以治療的癌症，例如：胰臟癌、卵巢癌等，是抗癌技術的新突破。
目前，生技中心已應用關鍵技術開發至少2款治療癌症的新藥，後續將進行臨床試驗，有望在5年後看到台灣自主研發的抗體藥物複合體新藥問市。
而鍵結技術「三甘露醣鍵結技術」也技轉給國內原料藥龍頭藥廠投資的生技公司，三方將攜手打造台灣成為全球抗體藥物複合體藥物開發與製造基地。
翁維駿董事長表示，希望能藉由原料藥製造的經驗，協助生技公司快速切入精準治療新藥產業供應鏈，帶動台灣 ADC 藥物產業鏈的串連與發展，提升台灣新藥產業的國際競爭力，邁向「癌症精準治療黃金十年」的新里程碑。
另外，邱求慧處長也承諾，經濟部技術處未來四年持續投人逾百億元，用於生技醫藥領域技術的研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO 四大領域。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57139
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