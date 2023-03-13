龍巖總裁李世聰病逝享壽65歲　凸顯腦瘤危險性！

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神經膠瘤幾乎為惡性原發性腦瘤以神經膠質瘤（Glioma）為最常見，佔所有腦瘤患者的一半，約43.9%。很不幸的，神經膠瘤幾乎都是惡性的，尤其好發於成人的神經膠母細胞瘤惡性程度特別高。
雖然腦瘤發生率較其它惡性腫瘤低，但治療上相當困難，即便接受手術、同步化療電療加上標靶治療，發病超過七成病人平均餘命不到1年半，若無積極治療，更可能於3個月內死亡。
無特定症狀難以察覺腦瘤的症狀決定於腦內的位置分佈的型態及大小而定，腦瘤在顱內有限的空間生長，所以會造成腦內壓力增加並且傷害到重要組織。
常見症狀為頭痛，且會伴隨噁心、嘔吐等相關的症狀，也可能造成類似帕金森的狀況、腦水腫、行動笨拙、步態不穩、臉部肌肉無力、吞嚥困難、言語障礙等。腦瘤沒有特定症狀，難以察覺，確診時多已是晚期。如果又是惡性的神經膠質瘤，存活機會大幅度降低。
大多腦瘤病人都找不出明確致病因子，僅確定腦瘤不具傳播性。根據研究統計，經常暴露輻射中、或從事常接觸化學藥品的從業人員較容易得腦瘤，如加油站工人、橡膠工廠員工、藥廠員工、化學藥劑、防腐劑處理人員都有較高機會。
目前科學家認為頭部外傷與腦瘤應無直接關係，推斷與基因突變、環境、病毒…等多種因子的交互作用。目前醫師僅確定腦瘤不具傳播性，但無解釋為何有人會得有人卻不會。
生病才發現就晚了腦部是非常精密的器官，腦細胞一旦損傷是無法復原或再生，所以更早發現更早預防，才能夠減少腫瘤對腦部損害。腦瘤可能發生於各年齡層，因此，基因檢測成為高危險群的一種選擇，癌症風險評估中的神經膠質瘤即可發現罹患腦瘤的風險高低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57048
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