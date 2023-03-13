健康，從減齡開始！不只變健康，還找回年輕神采

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想要優雅減齡 需要健康生活「老化是因為糖化和氧化造成的！」擁有30年資深資歷的張大力院長與劉惠蘭藥師合作，以醫藥雙背景和多年的臨床經驗，整理了很多個案資料，發現身體發炎導致的老化問題。
抗老化最佳對策是從生活中結合健康的元素，老化是自然的過程，減齡、抗發炎的醫療工作是減緩發炎、老化和疾病的進展。
邁向長壽健康 對抗發炎處方「健康的飲食、生活型態是關鍵。」食物營養素有助身體抗發炎和抗老化，從抗發炎概念「吃」出醫美級的青春活力。根據研究觀察健康的長壽者，發現他們都有一些共通性：健康的飲食方式、良好的生活習慣。
老化不只是外觀鬆弛、下垂、長皺紋這麼簡單，而是由內到外的退化，抗老化不只是「美麗」，更重要的是為了「青春活力」、「健康長壽」的品質。老化沒有特效藥，先天遺傳因素的基因條件在胚胎期已定，不可控制改變，但我們可以透過後天環境的調整，例如改善生活品質，可以在一定的程度上控制老化。
改變發炎體質 奠定健康基礎抗發炎的概念，就是要幫身體做好健康管理，碰到外力引起的發炎時，身體內部的健康平衡越穩定，越不會引起更多的疾病與併發症， 就是幫自己儲存健康長壽的資本。
而「減齡抗發炎」的關鍵在於：抗炎症飲食限制碳水化合物、紅肉、反式脂肪攝取、生活方式適當運動、良質睡眠、戒菸限酒、壓力管理心理平衡、釋放壓力、人際關係、社會支持度等健康平衡的生活。由此可知，未來的健康，有70%以上取決於抗發炎習慣，而不是DNA。
打造減齡餐盤 遠離疾病體質根據研究觀察健康的長壽者，發現他們都有一些共通性：健康的飲食方式、良好的生活習慣，因此「減齡餐盤」的飲食概念，是要有正確的生活習慣與飲食方式，讓自己大幅延緩老化速度。
因此，結合整形美容的專業經驗，與診間內數十年的觀察，提出「減齡餐盤」飲食的提案，結合哈佛餐盤、地中海飲食、沖繩料理等科學觀點，將食物納入日常飲食之中。合作減齡菜單的設計挑選富含營養成分的「當令食材」以符合現代人方便又快速的簡易烹調健康料理。以健康飲食型態，結合生活保健，從預防觀念降低慢性發炎、心血管疾病的風險， 提升整體健康品質。
本文摘選自《減齡．抗發炎：張大力院長の減齡餐盤，60兆細胞青春抗老活力》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57051
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