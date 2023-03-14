美國銀行接連爆雷！台股早盤重挫170點 台積電下跌1%
繼矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，第一共和銀行（First Republic Bank）也爆出流動性危機，市場擔憂美國銀行倒閉危機擴大，美股四大指數昨（13）日跌多漲少，其中，道瓊工業指數下滑逾90點，連續第5個交易日收黑。台北股市今（14）日早盤下挫170點，下殺來到15390點，跌幅超過1%。權值王台積電早盤下跌5元，來到511元，跌幅約1%，其他重要電子股也走弱。另外，雲豹能源、長榮航太今日上市掛牌，長榮航太今早盤飆漲38.68%，來到94.3元，雲豹能源則漲3.13%，來到99.0元位置。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌90.50點，或0.28%，收31819.14點。標準普爾指數小跌5.83點，或0.15%，收3855.76點。那斯達克指數上漲49.95點，或0.45%，收11188.84點。費城半導體指數小跌2.22點，或0.08%，收2921.71點。
台北股市今日早盤下挫170點，下殺來15390點，跌幅約1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤下跌5元，來到511元，跌幅約1%。聯電跌2%左右，世界先進跌近1%、力積電同樣下跌0.59%。其他重要電子股也走弱，聯發科、鴻海、南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨、台達電都跌逾0.2至2%。
另外，「魔獸」概念股雲豹能源，以及軍工股長榮航太明掛牌今日興櫃轉上市。昨日在興櫃市場最後一天交易，長榮航太終場收在96元，下跌2.06元，跌幅2.1%；雲豹能源則收在113元，下跌1.14元，跌幅1%。長榮航太今以每股68元上市，早盤飆漲38.68%，來到94.3元，雲豹能源則以96元上市掛牌，早盤漲3.13%，來到99.0元位置。