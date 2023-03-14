矽谷銀倒閉效應促Fed提前降息？新台幣早盤一度再升逾1角
矽谷銀行倒閉效應擴大，市場預期美國聯準會（Fed）可能改採溫和升息或停止升息，並可能提早降息，美元指數疲弱，新台幣兌美元在前一交易日強升近2角後，今（14）日再升逾1角，一度來到30.54元，但由於台股跌逾百點，口上亞幣轉趨盤整，新台幣升幅未進一步擴大，目前在30.58元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
由於市場擔憂美國的銀行倒閉危機擴大，數間中型規模的銀行股再度遭到拋售而股價下挫之際，美股走勢震盪，主要指數終場大多收跌。台股今日早盤也開低走低，一度跌177.09點，下探15383點。
國際匯市部分，在經歷前一交易日的大幅升值後，亞洲主要貨幣兌美元今日轉趨盤整，其中韓元早盤在1304.30兌1美元震盪，日圓兌美元在133.61附近，人民幣中間價更大幅上修至6.8949兌1美元，離岸人民幣目前轉貶在6.8615兌1美元附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤持續升值，以30.63元、升值2.1分開出後，在美元偏弱下，新台幣進一步升破30.6元，一度來到30.54元，強升1.11角。不過，由於亞幣轉趨盤整，加上台股早盤跌逾百點，新台幣升幅未進一步擴大，目前在30.578元至30.59元震盪整理。