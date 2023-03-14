遭誤認精神異常逾十年　臺北榮民總醫院靠冷凍消融及智慧醫療拯救心房顫動患者

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嚴重心房顫動 恐心臟衰竭、中風心房顫動是由局部心房內膜不正常快速放電所引起，會出現頭暈、疲勞、心悸、胸悶和呼吸困難等症狀，嚴重恐心臟衰竭、中風。高風險族群包括老年、有腦中風病史、心衰竭、高血壓、肥胖、睡眠呼吸中止症候群或糖尿病患者。根據2003年Circulation期刊研究，有相當比例的心房顫動患者沒有症狀。也因此很容易被忽略。
不僅如此，根據國健署資料分析，台灣腦中風病人中，大約每6人就有1人同時患有心房顫動，平均每年有1萬3千位腦中風病例同時患有心房顫動。心房顫動提高中風的可能性高達五倍，因此不可輕忽心房顫動併發中風的風險。
服藥成效不到五成 消融手術成功率超過七成、副作用低心房顫動不僅是老年化社會的重要健康議題，治療及手術技術發展更是備受關注。目前治療心房顫動可以分成藥物治療及心導管消融手術兩大類。但張世霖醫師說明，目前藥物治療心房顫動與預防腦中風的效果有限，副作用也較多，臨床上針對治療疾患仍以手術為主，效果較好。
根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）2021年發表的研究也顯示，藥物的成功率僅45%，甚至可能會有產生額外的心律不整等風險；而冷凍消融手術成功率達75%，且副作用不到1.9%。
▲陽明交大教授暨臺北榮民總醫院心臟內科主治醫師張世霖
熱燒、冷凍、脈衝 三種手術比一比張世霖醫師說明，消融手術有三大類，過去主要治療的方式為「熱射頻電燒手術」，後來又出現新型的「冷凍消融術」，以及近年尚在研究中的「脈衝電流消融術」（pulsed field）。
張世霖醫師解說，熱射頻電燒手術的特色為可到不同的部位進行灼燒；冷凍消融術擁有特殊設計可快速阻斷肺靜脈的異常電傳導，將手術時間縮短至平均2-3小時，且安全性高，適用於高齡或怕痛的患者；至於脈衝電流消融術目前的預後與併發症的資料有限，台灣目前也尚未引進相關手術設備。
進行心導管微創手術時，無論是「熱射頻電燒手術」或是「冷凍消融術」都是從右腿鼠蹊部切開一個小口，將導引器伸達心臟，在心臟放置數根導管誘發心律不整，再藉由定位系統偵測出放電位置，最後利用將出問題的肌肉組織燒灼或冷凍，即可中斷異常電傳導路徑並恢復正常心臟節律。
患者被誤認精神異常 手術後脫胎換骨張世霖醫師分享，曾有一位40歲女性患者原為女籃選手，因心臟不適只得放棄運動夢想，為了治療往返多家醫院求診，卻一直苦於找不到病因，更被當作有精神疾病，吃了十幾年的精神病藥物，每天昏昏欲睡，甚至產生厭世的想法。
直到該患者赴台北榮民總醫院進行智慧遠距心電圖系統診斷，配戴儀器利用AI遠端追蹤狀況，僅14天就揪出元兇是「心房顫動」，但因多年後才發現真正病因，病情已惡化，心臟功能僅剩正常人的一半，被診斷為心臟衰竭。患者先服用心律不整藥物，接著進行冷凍消融手術，順利治療完成，心跳恢復正常，整個人彷彿脫胎換骨、找回新生命，終於不用再吃精神病藥物，過上正常生活。目前僅須定期回診追蹤即可。
台北榮民總醫院作為世界級的消融手術醫學中心，有相當豐富的診治經驗。張世霖醫師表示，北榮走的是尖端心血管研究，以智慧醫療做為發展基石，在消融手術前先做AI模組，可預測病患手術成功率，並利用VR系統協助醫師模擬手術狀況，病患更能了解手術過程，提升消融手術的可預測性與安全性，期許未來能夠擴大智慧醫療，造福廣大的病患。
備註：1. https://www.thrscare.org.tw/index.php?action=info-in&cid=6&pid=8
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57071
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