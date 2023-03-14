特殊兒少易有視覺問題　台大「特殊視覺中心」協助診療

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中度和重度障礙童 容易發生視覺問題從臨床研究發現，身心障礙兒童與青少年，特別是中度和重度障礙者較一般孩童更容易發生視覺問題。侯鈞賀說明，視力檢查需要小朋友有一定的認知功能與肢體表達能力，一般眼科門診往往無法有效了解他們的視覺能力，使得家長難以及早發現孩童的視覺問題。由於視覺是大腦學習重要的部分，若無及時掌握小朋友的視力，對將來的學習發展十分不利。
醫師建議，若孩子是自閉症孩童，只是沒有辦法配合一般門診檢查，可在4、5歲時至中心進行檢查，引導認識視標；但有明顯腦傷的病童，因後續發生視覺問題的機會較大，愈早檢查愈好。「特殊需求視覺中心」的目標是及早發現這些孩童的視力狀況，並藉由學習視標，順利銜接回歸一般眼科門診繼續治療。
▲台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀表示，由於視覺是大腦學習重要的部分，若無及時掌握小朋友的視力，對將來的學習發展十分不利。
腦麻兒眼睛失焦 治療後可按對鋼琴鍵6歲的昊昊（化名）因為早產而有腦性麻痺，注意力無法集中，眼睛也無法對焦，身體和情緒上的障礙讓他無法在一般眼科就診。經過台大職能治療師訓練視覺專注力後，昊昊現在已經可正確按對玩具鋼琴鍵盤。
結合職能治療師、驗光師組成專業團隊衛生福利部2022年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，台大特此成立「特殊需求視覺中心」，購置多項手持式眼科檢查儀器及符合特殊兒少能力的視覺評估工具。並由眼科醫師、具備視覺復能實務經驗的職能治療師、驗光師及社工師等專業人員組成醫療團隊。並於醫療過程中，視需求者的身心障礙情形和醫療需求，照會諮詢小兒科和小兒復健醫師，以及物理治療和其他復健團隊成員。
台大除承擔「復能據點暨管理中心」外，也協助林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院和部立台東醫院等4家醫院成立視覺復能據點。
總院今年目標服務150位病童，目前經費來自衛福部計畫編列，病童只需要負擔門診健保費用，不會額外收取復健費用。計畫案時間到2023年12月為止，侯鈞賀期待未來台灣擴展更多據點後，相關服務可以回歸成健保成為常態的醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57137
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