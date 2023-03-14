為支持聽損孩童聽能發展　虹韻助聽器推「聽力之星公益計畫」

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為幫助更多的孩子能夠享受良好的聽能品質，明基佳世達集團虹韻助聽器發起「聽力之星公益計畫」，將提供需要幫助的聽損青年朋友，醫療級的聽力照護服務及助聽輔具設備，助各領域的追夢者無後顧之憂的為未來拼搏。
虹韻助聽器執行長許立民表示：「在孩子的黃金發展關鍵期，如果沒有接收到足夠的聽覺刺激，不僅容易忽略聲音的存在，更可能影響未來在學習、語言發展、說話清晰度、社交互動、心理健康等多個面向。而對於成人而言，聽力的損失除了影響生活品質，失去溝通途徑的沮喪與社交自信低落，將導致人際間的隔離與孤立。」
擕手合作一同為聽損者打造「有愛無礙、資訊平權」的無障礙環境「20多年前，資訊及資源尚未如現在般豐富，許多聽損孩童的家長常感身心俱疲。」桃園市聲暉協進會邱秀珍理事長說道：「為了讓孩子能和常人溝通無礙，當時花費了很多時間與心血在孩子的早期療育上，過程雖然辛苦，還好最後苦盡甘來。為了使他們能擁有良好的聽能品質，我們花了許多心力在瞭解聽覺輔具，也因此緣分結識了虹韻。」
邱秀珍理事長表示，此次桃園聲暉的聽損兒—凱崴，有幸能參與這次的聽力之星公益計畫，期待他能在虹韻的善行協助下，有如我兒般快樂成長、學習，並順利進入職場；也期待與虹韻的善緣深結，一同為聽損者打造「有愛無礙、資訊平權」的無障礙環境。
落實新生兒聽力篩檢 把握語言黃金發展關鍵期中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權醫師提醒，及時改善嬰幼兒時期的聽力問題，是語言發展的關鍵。目前台灣採取的是一三六早期療育的原則，出生後1個月內完成聽力篩檢，篩檢陽性個案3個月內確診，確診的聽損個案建議在6個月內開始進行聽能復健。嬰幼兒時期是聽覺能力發展及學習語言能力的重要關鍵期，如果沒有足夠的聽覺刺激，不僅可能會造成語言發展不全或緩慢，也會影響說話的清晰度，間接影響學習的狀況、認知能力、人際關係、心理層面等各項能力發展。發現聽損時，應透過聽覺輔具給予適當的刺激。同時，因聽損程度的不同，適合的輔具也會不相同。除了輔具協助外，透過訓練引導孩子發揮聽覺潛能，同時適應輔具所提供的聲音並建立聆聽習慣至關重要。因此，聽損的孩子戴上助聽輔具後，需要長期接受聽能復健以及家長的深度參與，才能建起聽與說的能力，王堂權醫師臨床上發現，家長在照顧聽損的孩子上往往面臨不少的壓力，因此十分認同這樣的公益計畫，也期望能夠為這些聽損者家庭挹注更大的希望。
虹韻聽力之星公益計畫，為聽障孩童帶來聽覺新生本次的「虹韻聽力之星公益計畫」，旨在幫助聽障孩童重獲聽覺，針對無法取得社會福利補助卻又急迫需要幫助的孩童帶來聽覺新生，使他們在成長的過程中不會感到孤立無助，能夠享受與正常孩童相同的生活，有能力為自己的未來書寫不凡的一章。
虹韻總經理王安表示，「虹韻聽力之星公益計畫」的緣起，是因為觀察有太多具潛力的孩童，因為家庭經濟的因素導致無法取得相對良好的資源。我們認為企業不僅要關注自身的發展，同時也要承擔起社會責任。希望透過這一公益活動，為聽障孩童帶來良好的聽覺品質，讓他們也能夠享受到聽覺的樂趣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57074
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