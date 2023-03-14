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為支持聽損孩童聽能發展　虹韻助聽器推「聽力之星公益計畫」

為支持聽損孩童聽能發展　虹韻助聽器推「聽力之星公益計畫」
為支持聽損孩童聽能發展　虹韻助聽器推「聽力之星公益計畫」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「聽力之星公益計畫」為虹韻助聽器的一項公益計畫，旨在幫助需要幫助的聽損青年朋友，提供醫療級的聽力照護服務及助聽輔具設備，讓他們能夠享受良好的聽能品質。虹韻助聽器執行長表示，聽力對於人們的學習、語言發展、社交互動等方面有著重要的影響，因此聽力的重要性不容忽視。這項計畫旨在幫助聽損人士克服聽力障礙，讓他們能夠積極參與社會、追尋自己的夢想。

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聲音的存在對常人來說再平常不過，但是有一群人卻因為先天或者後天的聽力損失，失去了我們習以為常的聽覺能力。而聽覺是幫助人們溝通、參與社會並連結世界的重要感官之一，因此聽力的重要性不言而喻。

為幫助更多的孩子能夠享受良好的聽能品質，明基佳世達集團虹韻助聽器發起「聽力之星公益計畫」，將提供需要幫助的聽損青年朋友，醫療級的聽力照護服務及助聽輔具設備，助各領域的追夢者無後顧之憂的為未來拼搏。

虹韻助聽器執行長許立民表示：「在孩子的黃金發展關鍵期，如果沒有接收到足夠的聽覺刺激，不僅容易忽略聲音的存在，更可能影響未來在學習、語言發展、說話清晰度、社交互動、心理健康等多個面向。而對於成人而言，聽力的損失除了影響生活品質，失去溝通途徑的沮喪與社交自信低落，將導致人際間的隔離與孤立。」

擕手合作一同為聽損者打造「有愛無礙、資訊平權」的無障礙環境

「20多年前，資訊及資源尚未如現在般豐富，許多聽損孩童的家長常感身心俱疲。」桃園市聲暉協進會邱秀珍理事長說道：「為了讓孩子能和常人溝通無礙，當時花費了很多時間與心血在孩子的早期療育上，過程雖然辛苦，還好最後苦盡甘來。為了使他們能擁有良好的聽能品質，我們花了許多心力在瞭解聽覺輔具，也因此緣分結識了虹韻。」

邱秀珍理事長表示，此次桃園聲暉的聽損兒—凱崴，有幸能參與這次的聽力之星公益計畫，期待他能在虹韻的善行協助下，有如我兒般快樂成長、學習，並順利進入職場；也期待與虹韻的善緣深結，一同為聽損者打造「有愛無礙、資訊平權」的無障礙環境。

落實新生兒聽力篩檢　把握語言黃金發展關鍵期

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權醫師提醒，及時改善嬰幼兒時期的聽力問題，是語言發展的關鍵。目前台灣採取的是一三六早期療育的原則，出生後1個月內完成聽力篩檢，篩檢陽性個案3個月內確診，確診的聽損個案建議在6個月內開始進行聽能復健。嬰幼兒時期是聽覺能力發展及學習語言能力的重要關鍵期，如果沒有足夠的聽覺刺激，不僅可能會造成語言發展不全或緩慢，也會影響說話的清晰度，間接影響學習的狀況、認知能力、人際關係、心理層面等各項能力發展。發現聽損時，應透過聽覺輔具給予適當的刺激。同時，因聽損程度的不同，適合的輔具也會不相同。除了輔具協助外，透過訓練引導孩子發揮聽覺潛能，同時適應輔具所提供的聲音並建立聆聽習慣至關重要。因此，聽損的孩子戴上助聽輔具後，需要長期接受聽能復健以及家長的深度參與，才能建起聽與說的能力，王堂權醫師臨床上發現，家長在照顧聽損的孩子上往往面臨不少的壓力，因此十分認同這樣的公益計畫，也期望能夠為這些聽損者家庭挹注更大的希望。

虹韻聽力之星公益計畫，為聽障孩童帶來聽覺新生

本次的「虹韻聽力之星公益計畫」，旨在幫助聽障孩童重獲聽覺，針對無法取得社會福利補助卻又急迫需要幫助的孩童帶來聽覺新生，使他們在成長的過程中不會感到孤立無助，能夠享受與正常孩童相同的生活，有能力為自己的未來書寫不凡的一章。

虹韻總經理王安表示，「虹韻聽力之星公益計畫」的緣起，是因為觀察有太多具潛力的孩童，因為家庭經濟的因素導致無法取得相對良好的資源。我們認為企業不僅要關注自身的發展，同時也要承擔起社會責任。希望透過這一公益活動，為聽障孩童帶來良好的聽覺品質，讓他們也能夠享受到聽覺的樂趣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57074

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