20多歲女青光眼誤認是結膜炎　醫師籲別輕忽！青光眼也會找上年輕人

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台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科主任呂大文表示，青光眼是全球致盲的第二大原因，呼籲民眾一定要有積極治療的正確認知。
青光眼初期症狀不明顯 高危險群應定期檢查全球青光眼患者數逐年上升，去年已突破8千萬，世界衛生組織（WHO）更預估2040年將突破1億人次。
劉瑞玲醫師表示，青光眼是一種逐漸破壞視神經的疾病，當眼睛內的房水排出路徑功能失調，會使眼壓增加，便容易破壞視神經，造成青光眼的機會也增加。
然而，青光眼初期症狀不明顯，再加上青光眼造成的視野缺損多由鼻翼兩側開始，剛好是兩眼視力重疊區，若一眼出現問題，有另一眼的視力補償，導致患者不易察覺。
劉瑞玲醫師指出，當病人有眼經痛、頭痛等自覺症狀時，大多已經是青光眼晚期的病人，而當病人察覺到自己視力可能受到影響時，通常視神經已受到40%以上的損傷。
因此，家族有青光眼病史、近視超過600度、40歲以上的高風險族群，醫師建議應定期接受檢查，早期發現、早期治療。
超過7成自行停藥 恐離失明更進一步青光眼被冠上「視力小偷」之稱，第一線治療以眼藥水為主。不過，呂大文醫師提到，眼藥水多有紅癢等不適副作用，且須每天固定時間點藥，病人容易忘記，或覺得麻煩而忽略，再加上平時沒有症狀，許多患者容易中斷治療。
根據健保資料統計，約有75%患者會自行停藥，其中更有9成患者於治療第一年便自行停藥，恐導致患者離失明更近一步。呂大文醫師提醒，除了眼藥水，青光眼還有雷射、手術等多元治療方式，患者應多與醫師討論、選擇適合自己的治療方式。
劉瑞玲醫師也表示，目前可採取的治療方法多元，因青光眼成因不同、以及無法適應眼藥水副作用等因素，鼓勵患者多與醫師討論。
此外，罹患青光眼的年齡層有下降趨勢，青光眼中也有許多年輕個案，劉瑞玲醫師指出，年輕病人通常是高度近視者或血壓很低、手腳冰冷也沒有規律做有氧運動的人。
醫師提醒，高度近視是青光眼的風險因子，預防近視、控制度數，對青光眼的預防相當重要，民眾因從嬰幼兒時期就開始預防近視，才能減少未來罹患青光眼的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57141
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