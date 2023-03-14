「一打三」照顧失智母嬤　家照者用「玩」的跨越障礙

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照顧長輩 壓力爆表家庭糾紛聘用外籍看護雖然可以協助照顧長輩，但親屬的陪伴卻是珍貴且無法取代的。許美玲不僅上課學習如何照顧失智長輩，多年來每天更花費至少5小時照顧家人，包括協助伸展肢體、帶長輩外出散步以避免肌肉萎縮。
然而，親戚推卸責任、不願照顧外婆，讓許美玲壓力破表，憤而與舅舅大吵。照顧管理專員告訴許美玲「會產生這些反應，是很正常的。」並請家庭照顧者協會的個管師協助，許美玲開始接觸戲劇療癒課程，紓解內心龐大的壓力。
即興演出 戲劇療癒釋放壓力透過參與「特有種劇團」的即興劇演出，許美玲找到心靈支持，「如果今天我的情緒不好、我的身體不好，就沒有辦法好好照顧家人；身為照顧者，我們一定要先把自己的情緒或是身體先照顧好，我們才可以好好的照顧他們。」
孝親之旅 跨越障礙共享天倫親人陪伴有助穩定失智症患者的情緒。曾從事旅遊業的許美玲，不僅帶母親和外婆出遊，也大方在網上分享孝親之旅的照片與無障礙旅遊資訊，鼓勵同樣苦於長照的家庭共享天倫。
「很多照顧者的心理壓力很大，很多被照顧者也因為疾病陷入惡性循環，彼此都不快樂。我希望多分享全台灣推輪椅可以到的地方，讓照顧者和被照顧者透過出遊玩得開心。我們只能往前走，我們不能往後看。」許美玲深切體會。
許美玲坦言母親失智長達11年，現已吞嚥困難、需要插管抽痰，屬於嚴重患者，接下來將接受安寧醫療。她除了希望母親安穩地走完最後的人生，也呼籲政府改善長照資金菸稅來源、社會更加關注失智與長照議題，讓每位長者老有所終。
29萬人失智 早期診斷尋求協助根據衛生福利部民國111年資料顯示，65歲以上老人失智症盛行率為7.78%，台灣目前約有29萬名失智者。
失智症為大腦功能喪失後產生的一系列認知障礙，是一種不可逆、漸進性的神經退化性疾病。照顧者最主要的負荷來源為患者的精神症狀，約有30%~50%的患者會出現懷疑家人偷東西、看到過世親人等幻覺，造成照顧費用增加、日常生活功能障礙加重，甚至引發虐待老年病患事件等。
國民健康署呼籲民眾接納失智症，失智症並不是正常的老化現象，很多人誤以為人老了就是這樣，因而忽略帶家中長輩就醫。早期發現、早期診斷與治療，並尋求其他家人及社會福利資源的協助，能讓照顧者及患者維持較好的生活品質。
同時，照顧者也可以多閱讀相關書籍，並參加家屬團體、講座及照顧課程。將焦點放在失智者的長處，鼓勵失智者做能做的事，多讚美及肯定。白天儘量協助失智者保持活躍、適度的運動、均衡飲食與規律作息。了解並使用相關社會福利資源，讓自己有喘息機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57045
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