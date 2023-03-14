後疫情時代憂鬱青少年變多了！ 用3招拾回健康身心

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疫情影響甚鉅 憂鬱比率偏高以歐洲各國針對大流行的相關限制和學校停課的差異作為準實驗設計，評估政策對憂鬱症的影響。研究者使用經過同儕審查的搜索字串，以引文追蹤和灰色文獻搜尋截至2022年3月18日的六個資料庫（MEDLINE、EMBASE、PsycINFO、Cochrane Central、Web of Science、WHO COVID-19），比較「一般憂鬱症狀」和「在歐洲新冠病毒大流行之前和期間，19歲以下兒童和青少年的臨床相關憂鬱症發病率的研究」。
結果發現，在7,422項沒有重複的記錄中，22項研究包含大流行前86萬8千634位參與者，以及大流行期間80萬7千480名參與者的數據，男性青少年在一般憂鬱症狀上增加較多，而女性在臨床相關憂鬱症發生率上則較高；當與疫情相關的限制策略更加嚴格或考量學校停課因素時，影響效果顯著提高。
後疫情時代 兒童青少年心理健康服務很重要2022年世界衛生組織報告已指出，在COVID-19流行的第一年，全球焦慮與憂鬱症的盛行率就增加了25%。台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，在後疫情時代，上述研究結果幫助潛在需求者提供進入心理健康服務系統的重要機會，同時也能重新檢視兒童青少年心理健康服務系統在面對緊急公共衛生事件的韌性。
回歸正常生活 三方向可著手董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君提醒，逐步回歸正常生活，更需關切兒童青少年的心理健康問題，預防孩子陷入憂鬱情緒，建議父母可從三個方式著手：
一、重建規律生活：幫助孩子恢復正常生活節奏，可減輕不確定感。
二、鼓勵開展社交：鼓勵孩子參與社團、運動等，增加人際連結從中建立信心。
三、從事共同活動：增加與孩子互動時間，有助於幫助孩子紓緩壓力，增進親子關係與信任。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57122
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