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5名育齡婦女就有1人貧血！　醫警告：將提高心血管、失智風險

5名育齡婦女就有1人貧血！　醫警告：將提高心血管、失智風險
5名育齡婦女就有1人貧血！　醫警告：將提高心血管、失智風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】在台灣，女性多擔心死於乳癌、子宮頸癌等婦癌，卻不知心血管疾病是女性主要的健康殺手。近幾十年越來越多研究、指引指出，由於男女生理結構、生命經驗及特殊疾病的差異，心血管疾病的風險、症狀、診斷及治療也有不同，若忽略這些差異可能導致女性被誤診、延遲就醫及存活率低等。

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貧血反應身體狀況　可能是健康警訊

據國民健康署統計，2017年至2020年國內育齡婦女(15-49歲)貧血盛行率為19.08%，平均每5名育齡婦女就有1人貧血。然女性卻容易因症狀(頭暈、疲累、臉色蒼白、心悸等)短暫且恢復快，便認為不嚴重，且習以為常。

貧血反映的可能是生理現象，也可能是營養不良或是體內有潰瘍、腫瘤等重大疾病；再者，貧血的結果更可能對於女性健康有重大的負面影響，特別是孕產婦。

貧血原因多　長期恐致死亡

貧血的原因很多，可能是因為鐵流失過多或吸收不足，也可能是營養不良或身體有重大疾病造成血液流失或製造不足。若長期處於貧血狀態，對於心臟是一種負擔，可能引起心臟衰竭，亦會影響免疫系統導致更容易感染。此外，腦受損或失智症的風險都將提高，最嚴重的情況，也有可能造成死亡。

台灣周產期醫學會詹德富理事長表示，部分女性因為月經量多或營養不足的狀況下容易出現貧血的問題；如果發生在孕產婦身上，會導致胎兒體重不足，生長遲緩以及早產等風險增加，更重要的是，貧血是引發嚴重產後大出血重要危險因子；傷口癒合不良或感染也與貧血有關係。

有貧血現象　應儘速就醫對症治療

中華民國血液病學會周文堅理事長指出，孕齡與接近停經的婦女，有至少10%的機會發生缺鐵性貧血，這種貧血最常見也最容易治療。缺鐵就要補鐵，對症下藥，但是，並非所有貧血都需要補充鐵劑，大部分非缺鐵性貧血患者體內鐵質是過多的，如果再補充鐵劑，恐造成更多問題。因此，若有貧血的問題，務必諮詢專業醫師，才能得到適切的治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57053

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