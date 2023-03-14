5名育齡婦女就有1人貧血！　醫警告：將提高心血管、失智風險

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貧血反應身體狀況 可能是健康警訊據國民健康署統計，2017年至2020年國內育齡婦女(15-49歲)貧血盛行率為19.08%，平均每5名育齡婦女就有1人貧血。然女性卻容易因症狀(頭暈、疲累、臉色蒼白、心悸等)短暫且恢復快，便認為不嚴重，且習以為常。
貧血反映的可能是生理現象，也可能是營養不良或是體內有潰瘍、腫瘤等重大疾病；再者，貧血的結果更可能對於女性健康有重大的負面影響，特別是孕產婦。
貧血原因多 長期恐致死亡貧血的原因很多，可能是因為鐵流失過多或吸收不足，也可能是營養不良或身體有重大疾病造成血液流失或製造不足。若長期處於貧血狀態，對於心臟是一種負擔，可能引起心臟衰竭，亦會影響免疫系統導致更容易感染。此外，腦受損或失智症的風險都將提高，最嚴重的情況，也有可能造成死亡。
台灣周產期醫學會詹德富理事長表示，部分女性因為月經量多或營養不足的狀況下容易出現貧血的問題；如果發生在孕產婦身上，會導致胎兒體重不足，生長遲緩以及早產等風險增加，更重要的是，貧血是引發嚴重產後大出血重要危險因子；傷口癒合不良或感染也與貧血有關係。
有貧血現象 應儘速就醫對症治療中華民國血液病學會周文堅理事長指出，孕齡與接近停經的婦女，有至少10%的機會發生缺鐵性貧血，這種貧血最常見也最容易治療。缺鐵就要補鐵，對症下藥，但是，並非所有貧血都需要補充鐵劑，大部分非缺鐵性貧血患者體內鐵質是過多的，如果再補充鐵劑，恐造成更多問題。因此，若有貧血的問題，務必諮詢專業醫師，才能得到適切的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57053
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