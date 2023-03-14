女性死因第二名！　更年期後「5事」刻不容緩

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女性更年期賀爾蒙變化 增加心血管疾病風險女性停經(更年期)平均介於45歲至55歲之間，依據106年國民健康訪問調查資料顯示，46至55歲的女性高血壓、糖尿病的罹病率約為40至45歲女性的3倍，高血脂也隨著年齡增加呈現升高的趨勢。依107年臺灣地區三高(高血糖、高血壓及高血脂)追蹤資料顯示，有三高狀況的人，未來罹患心血管疾病風險為正常人的1至2倍。
美國及歐洲心臟協會指出，更年期因卵巢功能退化，導致雌激素分泌減少，並出現生理、心理不適症狀，如熱潮紅及盜汗、憂鬱及睡眠障礙、內臟脂肪增加及罹患三高、代謝症候群等，皆會影響女性心血管健康。
女性更年期「護心」5招 遠離心血管疾病國民健康署署長吳昭軍提醒，女性更年期要更注意心血管疾病的症狀與關心血管健康，建議女性更年期心血管保健，可以從控制危險因子以及定期健康檢查的「5招」做起，以遠離更年期心血管疾病的威脅。
1.均衡飲食：: 更年期婦女容易發胖，建議採取均衡飲食型態
2.規律運動：世界衛生組織建議，成人每週宜累積150分鐘的中等強度身體活動（如快走、慢跑、騎自行車等運動），增加骨質密度、強健肌肉，預防骨質疏鬆，提高基礎代謝率，達到控制體重及BMI（身體質量指數），也可避免內臟脂肪增加。
3.放鬆舒壓：忙碌的工作與生活中，適度安排閱讀、旅行等休閒活動及運動，平時也可多與家人朋友談心，適時紓解壓力，心情也會跟著開朗。
4.向菸說不：菸草中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，引起中風或心肌梗塞的危險，建議吸菸女性可以透過醫療院所戒菸服務門診進行戒菸。
5.定期健檢：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，檢查如有三高異常，請定期追蹤，並遵照醫師處方用藥，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。另，可利用「慢性疾病風險評估平台」(https://cdrc.hpa.gov.tw/)，輸入健康檢查數據，計算未來10年罹患慢性疾病之風險，並依風險等級改善生活型態，養成均衡飲食、規律運動及良好睡眠等健康行為，降低罹患心血管疾病風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57030
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