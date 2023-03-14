《流水落花》鄭秀文貼心化解尷尬 主動牽手、摟腰陸駿光
香港新銳導演賈勝楓首部電影長片《流水落花》，由百變天后鄭秀文搭檔實力派演員陸駿光主演。陸駿光首次擔綱電影男主角就成為「天后的男人」，兩人演出結婚多年的夫妻，有不少感情戲，讓他一開始相當緊張，所幸鄭秀文貼心的主動牽手、摟腰，讓兩人很快就拉近距離，演出情緒重的戲也都默契絕佳。
記者黃雅琪/綜合報導
港星陸駿光第一次擔任電影男主角，對手就是天后級的鄭秀文，他坦言一開始難免緊張壓力大，很擔心自己演出會影響到大家，但鄭秀文相當主動及親切，在讀劇時就主動前來說話，從劇本到愛吃什麼都聊，讓陸駿光漸漸放下戒心：「試造型時我們要牽手，我當下有點僵硬的牽著，到拍戲現場她見我還是放不開，就主動拉著我的手放在自己的腰上，還說『你怕什麼呀！』讓我立刻放下緊張和壓力。」鄭秀文也補充，她認為演出時跟對手演員相處舒服很重要。
鄭秀文相當喜愛劇本，零片酬接演力挺新導演，也憑藉寄宿家庭母親「天美姨姨」的感動演出，榮獲第29屆《香港電影評論學會大獎》最佳女演員，更第10度提名香港電影金像獎最佳女主角、最佳服裝造型設計。鄭秀文演唱的電影主題曲〈我這樣活了一天〉，同時也入圍香港金像獎最佳原創電影歌曲。她表示：「歌詞講述人是如何地一天一天的生活，而當中有傷痛、有一份無奈、有一份淡然。人生存的意義，就在每天的大小經歴之中。」