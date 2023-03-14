他胸悶竟是牙周病引心內膜炎！醫籲４種人都要留意３症狀

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國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，該案例起初檢查時就發現肺積水、腳水腫、心臟明顯大很多。後續安排心臟超音波檢查並未發現異常，但發現二尖瓣膜逆流、關不緊，安排住院觀察。
住院期間案例發燒，除了抗生素治療外醫院也再抽血檢查，發現金黃色葡萄球菌，醫師警覺可能是「感染性心內膜炎」，並推估患者可能是因牙周病引起，果不其然發現患者有較嚴重的牙周病、口腔衛生不佳、也有口臭、掉牙的情況。所幸經兩周的抗生素治療，並安排手術清除感染後患者恢復穩定並出院。
牙周病也會引起心內膜炎？醫籲４種人要留意３症狀！
感染性心內膜炎是個會致命的心臟感染疾病，牙周病和心臟疾病在一般民眾觀點來看，很難聯想在一起，事實上牙周病是有滿高的機會影響到心臟。
牙周病怎麼感染心臟的？郭志東醫師說明，牙周病使得口腔出現傷口，再加上口腔細菌量繁多，細菌有機會從此處傷口透過血液傳達身體其他部位，例如心臟，這在國內外都有不少研究證實有所關聯，同樣相似的情況也包括拔牙後傷口照護不佳。因此心臟科醫師看到這類感染，通常也多會了解患者是否有牙周病等口腔疾病。
４種人都要留意：郭志東醫師也表示，人體並不會莫名其妙出現感染性心內膜炎，一定有某個傷口細菌感染引起，例如注射毒品受到汙染的針頭，或是洗腎等治療時使用的導管，這些也都有可能，而在眾多因素當中牙周病和拔牙是最為常見的。
心、肺感染易出現３症狀：這樣的感染情況也有可能感染到其他部位，例如離心臟較近的肺臟，引起肺水腫。而心肺又可視為一體，通常一處感染，也會連帶牽連另一處，患者容易出雙腳水腫、胸悶、呼吸困難、活動易喘症狀，而這些症狀出現時，通常也都與心肺有關，提醒不能大意。
防範牙周病感染心肺礙健康，醫籲定期洗牙注意傷口照護。
郭志東醫師提醒，牙周病雖然看似只是影響口腔健康的小問題，但確實存在影響心臟健康的疑慮。建議民眾應每年洗牙一次，若有牙周病或拔牙都應妥善治療並照護。而有上述相關風險者也都需注意相關症狀，以利及時發現及時治療。
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